Racisme - La réponse de Jadon Sancho pleine de classe, maturité et lucidité

Star des Trois Lions, Jadon Sancho est la cible d'attaques racistes depuis son pénalty manqué contre l'Italie. Malgré tout, il garde la tête haute.

En Angleterre, la déception des fans est immense depuis la finale perdue face à l'Italie. Non, l'Angleterre n'a pas gagné son tant désiré Euro 2020. Oui, la tristesse a du mal à s'atténuer depuis dimanche soir. Néanmoins, force est de constater que certains ont bien du mal à rester dignes dans la défaite. Et c'est un euphémisme...



Depuis la désillusion des tirs au but face à la Nazionale, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka reçoivent d'innombrables messages d'insultes racistes sur les réseaux sociaux. Des attaques d'une violence inouïe, intolérables, qui choquent bien au-delà des frontières de l'Angleterre depuis quelques jours.

"L'amour et le soutien l'ont emporté sur les messages négatifs"

Directement ciblé par ces attaques, Jadon Sancho, qui va poursuivre sa carrière à Manchester United la saison prochaine après s'être révélé en Allemagne du côté du Borussia Dortmund, a tenu à réagir personnellement. L'international anglais a publié un message d'une force et d'une sérénité qui l'honorent.

"Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas vu les insultes racistes que moi et mes frères Marcus et Bukayo avons reçues après le match, mais malheureusement, ce n'est pas nouveau. En tant que société, nous devons faire mieux et demander des comptes à ces personnes. La haine ne gagnera jamais. À tous les jeunes qui ont été victimes d'abus similaires, gardez la tête haute et continuez à poursuivre vos rêves", a déclaré le jeune joueur, dans un touchant message publié sur son compte Instagram.





"Ce sont les moments dont vous rêvez quand vous êtes enfant, c'est pourquoi je joue au football. Ce sont les situations de pression que vous voulez vivre en tant que footballeur. J'ai déjà marqué des penalties en club, j’en ai tiré un nombre incalculable de fois en club et en sélection, j'ai donc choisi mon côté, mais ça n'a pas fonctionné cette fois-ci", a ensuite regretté Jadon Sancho, qui préfère malgré tout tirer de précieux enseignements de ce parcours jusqu'en finale de l'Euro.

"C'est difficile de mettre des mots sur ce que je ressens vraiment, mais il y avait tellement de points positifs à retirer de ce tournoi, même si la défaite me fera mal pendant longtemps. Je tiens à vous remercier massivement pour tous les messages positifs, l'amour et le soutien qui l'ont emporté sur les messages négatifs. Ce fut un honneur, comme toujours, de représenter l'Angleterre et de porter le maillot des Trois Lions, et je ne doute pas que nous reviendrons encore plus forts !".