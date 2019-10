Racisme - La Lazio condamnée après les incidents contre Rennes

L'UEFA a condamné la Lazio Rome à un huis-clos partiel et une amende après les incidents racistes qui avaient émaillé le match contre Rennes (2-1).

Le 3 octobre dernier, Rennes s'inclinait à Rome pour le compte de la 2e journée de la phase de poules de contre la (2-1). Une rencontre marquée par des chants racistes à l'encontre de joueurs rennais.

Ce mercredi, la commission de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA a fait savoir qu'elle condamnait la Lazio Rome à un huis-clos partiel lors de sa prochaine rencontre européenne à domicile, le 7 novembre face au . Les sections 46, 47, 48 et 49 du stade seront fermées ce soir-là.

Un match lors duquel les joueurs romains devront porter une inscription #EqualGame avec le logo de l'UEFA sur leur maillot ; un slogan qui recouvrira les sections des tribunes fermées au public. Le club devra également s'acquitter d'une amende de 20 000 euros.

Enfin, l'UEFA a décidé d'infliger un match à huis-clos total avec sursis au club italien en cas de récidive d'ici un an. Une sanction qui arrive au lendemain des déclarations de fermeté du président de l'institution europénne, Alexsander Ceferin , dans la foulée de la double interruption du match entre la Bulgarie et l' pour les mêmes causes, lundi soir.