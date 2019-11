Racisme - La Fédération néerlandaise veut frapper plus fort

Alors que le racisme est un phénomène qui gangrène dangereusement le milieu du football, la Fédération néerlandaise est décidée à l'éradiquer.

"L'UEFA, en proche collaboration avec le réseau FARE (Football Against Racism Europe), a instauré le protocole des trois étapes pour identifier et combattre les comportements racistes pendant les matches (...) Nos sanctions sont parmi les plus dures à l'encontre des clubs et des associations dont les supporters font preuve de racisme pendant nos matches. (...) Croyez-moi, l'UEFA s'engage à faire tout son possible pour éradiquer cette maladie du football. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cela ; nous devons toujours nous efforcer de renforcer notre détermination", rappelait Alexsander Ceferin, au mois d'octobre dernier.

Malgré la volonté affichée des instances à éradiquer ce fléeau, force est de constater que le racisme qui gangrène le football est un phénomène grandissant ces dernières semaines, durant lesquelles les comportements inacceptables se sont multipliés au travers de l'Europe.

La Fédération néerlandaise veut frapper plus fort

Ce vendredi, après une rencontre avec des membres du gouvernement, la Fédération néerlandaise a justement annoncé sa volonté d'aller plus loin dans sa lutte contre les dérives racistes. "Ce qui me paraît très important, c'est de faciliter le devoir de signalement, par exemple via une application", a par exemple affirmé le ministre néerlandais de la Justice, Ferdinand Grapperhaus, dans les locaux de la KNVB, alors que la Fédération a dévoilé son plan d'action.

"Un retrait de points, des amendes plus élevées, des interdictions de stades plus longues... toutes ces procédures disciplinaires sont à l'ordre du jour", a notamment expliqué Eric Gudde, chargé du football professionnel à la KNVB. Ces mesures seront-elles suffisament dissuasives et efficaces ? Rien n'est moins sûr.