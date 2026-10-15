Racisme, insultes et menaces de mort : « Vinicius est un imbécile » déclenche un nouveau scandale en Liga

La huitième journée de la Liga n'a pas échappé au poison de l'intolérance. Dans un rapport choc transmis par la Liga aux instances disciplinaires, les chants injurieux sont revenus au premier plan, avec pour cible habituelle le Brésilien Vinicius Junior, visé par une insulte directe au cœur du Pays basque, lors d'une journée décrite comme la plus tendue de la saison.

La Ligue espagnole de football, « la Liga », a fermement condamné le chant injurieux « Vinicius imbécile », scandé par les supporters de la Real Sociedad lors du match de leur équipe face au Deportivo La Corogne.

La Ligue a inscrit l'incident dans son rapport hebdomadaire officiel adressé au Comité de discipline de la Fédération royale espagnole de football et à la Commission antiviolence, document qui recense tous les chants incitant à la violence ou comportant un contenu injurieux.

L'incident s'est produit dans le stade de la Real Sociedad à Saint-Sébastien, s'ajoutant à une longue liste d'actes dont est victime l'attaquant du Real Madrid dans les stades espagnols.

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Personne n'a été épargné, pas même l'Espagne elle-même

Les débordements ne se sont pas limités à Vinicius : le même rapport révèle un autre scandale lors du match entre Alavés et l'Atlético de Madrid, où les supporters de l'équipe locale ont scandé à trois reprises distinctes des chants injurieux contre l'Espagne et la sélection nationale.

La Liga a consigné les chants mot pour mot : « Putain d'Espagne et putain de sélection », et « Les Espagnols, fils de... », une offense directe au symbole national.

Dans un troisième incident tout aussi grave, le rapport évoque ce qui s'est passé lors du match entre Malaga et l'Espanyol, où les supporters du club andalou ont scandé à deux reprises « Brian, meurs », adressant une menace explicite au joueur visiteur Brian Zaragoza, qui avait inscrit le premier but de son équipe dans une rencontre conclue sur un match nul (1-1).



