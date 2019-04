Racisme - Avec #Enough, les joueurs britanniques luttent contre ce fléau

Vendredi 19 avril, des footballeurs professionnels anglais et gallois vont boycotter les réseaux sociaux pour lutter contre le racisme.

Ce sont des images qui ne devraient jamais exister. Sauf que malheureusement, ces dernières font trop souvent leur apparition, en Europe comme ailleurs, sur les différents terrains de football. Pire, ces derniers mois, celles-ci se font de plus en plus nombreuses. Régression.

Vous l'avez compris, il est bien question des attaques à caractère raciste que subissent certains footballeurs ces dernières semaines, si bien en avec Prince Gouano ou encore Mario Balotelli, qu'en avec Raheem Sterling ou encore qu'en , où Blaise Matuidi et Moïse Kean ont été pris à partie par des personnes haineuses. Si les soutiens ne cessent d'affluer, peu de mesures concrètes viennent les appuyer, afin de lutter contre ce dangereux fléau.

En ce sens, une campagne nommée #Enough a vu le jouer. Son but ? Dire stop, ni plus ni moins. Organisée par l’Association des footballeurs professionnels (PFA), cette campagne encouragera les joueurs à ne recourir à aucun type de média social durant le vendredi 19 avril.

"Je comprends que je suis dans une position extrêmement privilégiée"

"Le boycott est la première étape d’une longue campagne contre le racisme dans le football. La PFA continuera de collaborer étroitement avec la FA et le gouvernement pour faire en sorte que davantage soit fait pour lutter contre les abus racistes, tout en cherchant à faire pression sur la FIFA et l'UEFA par le biais de la FIFPro", peut-on lire sur un communiqué officiel publié sur les réseaux pour annoncer le lancement de cette campagne courageuse et novatrice.

#Enough



👊🏽👊🏼👊🏿 Making a stand against racist abuse!



A player led 24hr boycott on social media.



Read more: https://t.co/XxVkrefZ1H pic.twitter.com/I787Ar6rKg — PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) 18 avril 2019

"Tout au long de ma carrière, j'ai développé une peau dure contre les abus verbaux, ce qui le justifie en tant que partie intégrante du jeu», mais le moment est venu pour Twitter, Instagram et Facebook d'envisager de réglementer leurs chaînes, en prenant la responsabilité de protéger la santé mentale des utilisateurs. Indépendamment de l'âge, de la race, du sexe ou du revenu", écrit pour sa part le défenseur central Chris Smalling, évoluant à .

"Je comprends que je suis dans une position extrêmement privilégiée et j'en suis profondément reconnaissant, mais au bout du compte, nous sommes tous humains. En tant que mécène d’une association caritative pour l’éducation des jeunes, il est de mon devoir d’utiliser ma plate-forme comme une voix pour tous, quel que soit son origine. Nous devons prendre davantage position contre la discrimination de toutes sortes. Vendredi, nous envoyons un message à quiconque abuse des joueurs - ou de tout autre joueur - qu'il s'agisse de la foule ou en ligne, que nous ne le tolérerons pas dans le football", ajoute pour sa part Danny Rose, défenseur des Spurs.

En plus de ces deux internationaux anglais, d'autres joueurs britanniques évoluant dans certains des plus grands clubs européens se grefferont à cette campagne pour lutter contre le racisme, qui ne pourra reculer que si ce genre d'initiatives tendent à se multiplier.