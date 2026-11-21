Comment regarder Racing Santander - Real Sociedad avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

LaLiga - Journée 13 22 nov. 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Le Racing Santander reçoit la Real Sociedad à l’Estadio El Sardinero pour un match de LaLiga entre deux équipes aux ambitions différentes. L’équipe de Jose Lopez, récemment promue, cherche à consolider sa place dans la première moitié du classement, tandis que celle de Pellegrino Matarazzo doit aussi composer avec ses engagements européens, qui donnent encore plus d’importance à chaque point en championnat.

Le Racing occupe la 10e place de LaLiga et a montré qu’il était tout à fait capable de rivaliser à ce niveau. Sa victoire 2-1 à Malaga lors de sa dernière sortie a démontré sa capacité à obtenir des résultats à l’extérieur. Il a également déjà battu l’Espanyol cette saison.

La Real Sociedad arrive à la cinquième place et affiche une bonne forme. Elle a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, le plus récent étant une victoire 1-0 contre le Rayo Vallecano en championnat. Avec une campagne de Ligue Europa qui s’ajoute à son calendrier national, la profondeur de son effectif sera mise à l’épreuve dans les semaines à venir.

Les visiteurs abordent cette rencontre avec plusieurs blessés : Ander Barrenetxea, Alvaro Odriozola et Mamadou Sarr sont tous indisponibles. Takefusa Kubo et Carlos Soler devraient figurer dans le onze de départ envisagé pour Matarazzo, qui s’annonce solide.

Du côté du Racing, Andres Martin est annoncé indisponible, mais Lopez dispose de suffisamment d’options dans son effectif pour aligner une équipe compétitive à El Sardinero.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Racing Santander - Real Sociedad en direct.

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Actualité des équipes et effectifs