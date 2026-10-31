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Comment regarder Racing Santander contre le Real Madrid avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga - Journée 11 1 nov. 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Le Real Madrid se rend à l’Estadio El Sardinero pour affronter Racing Santander dans un match de Liga qui arrive à un moment crucial pour l’équipe de Jose Mourinho.

Le Real Madrid aborde le match de dimanche après une victoire marquante 2-1 au Camp Nou, un résultat qui a réduit à seulement trois points l’avance de Barcelone en tête du classement. Les hommes de Mourinho sont désormais à sa poursuite, et ne pas prendre les trois points face à Racing, installé en milieu de tableau, aurait des airs d’occasion manquée.

Racing occupe la 13e place de Liga et a manqué de régularité à domicile, même s’il aborde cette rencontre avec deux victoires consécutives, en coupe et en championnat. L’équipe de Jose Lopez ne manquera pas de motivation face aux champions en titre.

Pour le Real Madrid, le défi consiste à conserver son élan malgré l’absence de plusieurs joueurs clés. Vinicius Junior est suspendu, tandis que les blessures continuent de réduire les possibilités au sein de l’effectif. Kylian Mbappe, auteur d’un doublé lors du Clasico, devrait de nouveau porter l’attaque.

En dehors du terrain, Mbappe s’est retrouvé au cœur d’une controverse liée à des propos sur Mao Zedong qui ont provoqué de vives réactions en Chine, entraînant des ruptures de contrats de sponsoring et une suspension de la diffusion par China Media Group. Le Real Madrid a depuis présenté des excuses officielles, et le club voudra ramener l’attention sur le terrain.

Alors que la course au titre se resserre et que le Real Madrid doit rester au contact de Barcelone, l’équipe de Mourinho doit remporter cette rencontre. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder le match.

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