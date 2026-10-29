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Racing Santander-Real Madrid : avant-match de Liga, le Real Madrid veut faire plier un Racing Santander plein d’entrain

Racing Santander vs Real Madrid
LaLiga
Racing Santander
Real Madrid

Revigoré par une victoire inoubliable 2-1 lors du Clásico au Camp Nou, qui a complètement relancé la course au titre en Liga, le Real Madrid se rend à El Sardinero pour affronter des Verdiblancos en pleine confiance après leur spectaculaire victoire 2-1 contre l’Espanyol, obtenue après avoir été menés au score.

Racing Santander - Real Madrid : détails du match

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LaLiga - Journée 11
Estadio El Sardinero

Le géant de la capitale face à la résistance cantabrique

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Le Real Madrid se rend à l’Estadio El Sardinero pour affronter le Racing Santander en Liga, avec l’objectif de rester au contact des leaders du championnat espagnol.

L’équipe de Jose Mourinho arrive à Santander en pleine forme, après cinq victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Elle reste sur un succès 1-2 contre Barcelone au Camp Nou, qui a ramené à trois points l’écart avec la tête de la Liga.

Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Le Racing, entraîné par Jose Lopez, occupe la 13e place du classement et reste sur une victoire 2-1 à domicile contre l’Espanyol. Ce résultat lui a apporté un peu de stabilité après une période agitée, marquée notamment par une lourde défaite 5-0 contre le Celta Vigo et un revers 7-2 face à Barcelone.

En dehors du terrain, la semaine a été agitée pour le Real Madrid. Kylian Mbappe se retrouve au cœur d’une crise diplomatique après des propos sur Mao Zedong, ancien dirigeant chinois, qui ont entraîné la rupture de contrats avec des sponsors et l’interruption des retransmissions de la Liga en Chine. Mbappe et le club ont depuis présenté des excuses officielles.

Malgré cette agitation extérieure, Mourinho exigera de la concentration. Le Real Madrid possède les qualités nécessaires pour imposer son jeu à une équipe du Racing qui peine à trouver de la régularité. L’Estadio El Sardinero devra donner de la voix pour offrir la moindre chance aux locaux.

Actualités des équipes et effectifs

Racing Santander vs Real Madrid Équipes probables

Entraineur

  • J. Lopez

Forme

SAN

SAN - Forme

BAR
D7-2
CEL
D5-0
VAL
N2-2
OSA
D2-0
ESP
V2-1
But marqué (encaissé)
6/17
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RMA

RMA - Forme

VIL
V1-0
ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
But marqué (encaissé)
15/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Historique des confrontations

Face à face

Racing SantanderNulReal Madrid
0
1
4
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FDM
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FDM
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
6
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FDM
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
2Buts marqués15
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
109014011+2927
D
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
10811208+1225
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
V
V
V
D
V
4
Bétis SévilleBétis SévilleBET
106221614+220
N
D
V
N
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
V
V
V
V
D
6
FC SévilleFC SévilleSEV
105231616017
V
D
N
D
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
N
D
D
N
D
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
V
D
N
N
N
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
N
V
N
V
N
10
VillarrealVillarrealVIL
103341514+112
V
N
D
V
V
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
D
N
D
N
D
12
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
D
V
D
N
D
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
V
D
N
D
D
14
LevanteLevanteLEV
102441619-310
D
V
N
N
D
15
ElcheElcheELC
102441417-310
V
N
N
V
D
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
D
N
N
V
D
17
GetafeGetafeGET
10235515-109
D
N
D
V
D
18
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
102261214-28
D
D
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
10136717-106
D
N
N
D
V
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
N
D
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation


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