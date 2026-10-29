Racing Santander - Real Madrid : détails du match

LaLiga - Journée 11 1 nov. 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Le géant de la capitale face à la résistance cantabrique

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Le Real Madrid se rend à l’Estadio El Sardinero pour affronter le Racing Santander en Liga, avec l’objectif de rester au contact des leaders du championnat espagnol.

L’équipe de Jose Mourinho arrive à Santander en pleine forme, après cinq victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Elle reste sur un succès 1-2 contre Barcelone au Camp Nou, qui a ramené à trois points l’écart avec la tête de la Liga.

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Le Racing, entraîné par Jose Lopez, occupe la 13e place du classement et reste sur une victoire 2-1 à domicile contre l’Espanyol. Ce résultat lui a apporté un peu de stabilité après une période agitée, marquée notamment par une lourde défaite 5-0 contre le Celta Vigo et un revers 7-2 face à Barcelone.

En dehors du terrain, la semaine a été agitée pour le Real Madrid. Kylian Mbappe se retrouve au cœur d’une crise diplomatique après des propos sur Mao Zedong, ancien dirigeant chinois, qui ont entraîné la rupture de contrats avec des sponsors et l’interruption des retransmissions de la Liga en Chine. Mbappe et le club ont depuis présenté des excuses officielles.

Malgré cette agitation extérieure, Mourinho exigera de la concentration. Le Real Madrid possède les qualités nécessaires pour imposer son jeu à une équipe du Racing qui peine à trouver de la régularité. L’Estadio El Sardinero devra donner de la voix pour offrir la moindre chance aux locaux.

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