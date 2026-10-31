Le club espagnol du Racing Santander a pris des mesures sévères à l'encontre de 41 personnes, après avoir établi leur participation à des opérations de revente illégale de billets, avant la rencontre face au Real Madrid prévue dimanche au stade « El Sardinero », dans le cadre de la Coupe du Roi d'Espagne.

Le club a précisé, dans un communiqué officiel, que les sanctions concernaient 15 détenteurs d'abonnements, 6 supporters et 20 membres du registre actif des demandeurs de billets (RASE), confirmant que toutes les personnes concernées ont été averties de leur interdiction d'accès au stade avant de se rendre aux guichets pour clarifier leur situation.

Le Racing Santander a également ouvert des dossiers d'enquête à l'encontre des 41 personnes, en raison de leur infraction aux règlements encadrant les abonnements, les cartes de supporters et les billets, tels que prévus par les statuts du club et le règlement intérieur de l'enceinte sportive, ainsi que par les conditions de la campagne d'abonnements pour la saison 2026-2027.

Le club a indiqué qu'il informera les personnes concernées et ses supporters des résultats des procédures dès l'achèvement des enquêtes, annonçant dans le même temps un renforcement des mesures de sécurité et des procédures d'accès au stade lors de la rencontre face au Real Madrid dimanche prochain.

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Le club a appelé ses supporters à faire preuve de solidarité, exprimant son regret face aux tentatives de certains supporters de réaliser des gains financiers aux dépens des autres, dans un contexte de forte demande pour les billets du match.

Le Racing a conclu son communiqué en affirmant que l'exploitation de la forte demande pour revendre des billets est inacceptable, d'autant plus que ces pratiques ont privé des supporters respectueux des règlements de la possibilité d'obtenir un billet pour assister au match.