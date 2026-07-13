Rabiot : « Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit à propos de Yamal… Et nous n'allons pas mettre en place de stratégie pour le neutraliser. »

Adrien Rabiot a affirmé que l’équipe de France n’avait pas prévu de dispositif spécial pour contenir Lamine Yamal, avant de défier l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain a insisté sur le fait que les Bleus se concentraient sur « La Roja » dans son ensemble, et non sur un joueur en particulier.

Selon le quotidien espagnol Marca, le nom de Lamine Yamal continue de hanter Rabiot : à la veille de la demi-finale de l’Euro 2024, le milieu de terrain avait estimé que le jeune talent ibérique «avait encore beaucoup à prouver» s’il voulait atteindre la finale.

La réplique de Yamal ne s’était pas fait attendre : sur les réseaux sociaux, il avait publié un message lapidaire : « Agis en silence et ne parle que lorsque viendra le moment d’annoncer la mort du roi », avant de marquer le lendemain un but somptueux qui avait éliminé les Bleus.

Deux ans plus tard, Rabiot a de nouveau été interrogé sur l’ailier espagnol, mais il a cette fois minimisé l’aspect individuel, insistant sur la nécessité de contenir le système de jeu de Luis de la Fuente.

Interrogé sur l’éventualité d’un marquage individuel, il a tranché : « Il n’y a pas de plan anti-Lamine Yamal. Nous nous concentrons sur l’équipe d’Espagne, pas sur un seul joueur. Ils sont dangereux partout : en attaque, dans la possession, dans la création d’espaces près de la surface, et collectivement. Il faut rester attentifs sur tous ces points ; se focaliser sur un seul joueur n’a pas de sens. »

Interrogé sur la relation entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, il a ajouté : « Ils entretiennent une relation très forte depuis de nombreuses années, cela ne date pas d’aujourd’hui. Ils étaient déjà proches au Paris Saint-Germain, et même avant. Il serait erroné de lier leur entente sur le terrain à ce qui se passe en dehors, car leur amitié est ancienne. »

Interrogé sur l’état d’esprit des Bleus avant d’affronter l’Espagne, il a répondu : « Rien n’est acquis, tout se jouera sur le terrain. Nous sommes concentrés, nous nous préparerons de la meilleure façon et nous croyons en notre parcours. Il faut avoir confiance en nos moyens tout en conservant l’humilité qui nous anime depuis le début de la compétition. Nous voulons atteindre la finale, c’est notre objectif. »

Quant à ses déclarations antérieures au sujet de Lamine Yamal, auxquelles le joueur espagnol a répondu, Rabiot a affirmé : « Je ne me souviens pas exactement de ces propos, mais si je les ai tenus, c’est parce que c’est ce que je pensais à ce moment-là. J’ai vu que Konaté et Lacroix avaient déjà répondu, et je pense qu’ils l’ont bien fait. Au final, ce n’est qu’un match de football, et nous ne craignons personne. Au vu du parcours que nous avons réalisé, nous abordons les demi-finales dans les meilleures conditions possibles. Toutes les conditions sont réunies, et je pense sincèrement qu’il aurait été difficile d’arriver mieux préparés. Après, c’est le terrain qui tranchera, car au bout du compte, on parle de football. »

Interrogé sur la cohésion de l’équipe de France, il a ajouté : « Nous vivons très bien ensemble et le groupe est soudé. Il est difficile d’expliquer pourquoi, mais en dehors du terrain, tout fonctionne à merveille et cela explique en grande partie nos résultats. Cette cohésion se traduit sur le terrain. Les épreuves traversées par le sélectionneur nous ont soudés, rendus plus forts et donné encore plus envie de donner le meilleur de nous-mêmes, d’autant que nous savons que ce sera son dernier tournoi avec les Bleus. Tout nous pousse à croire que l’heure est venue. »

Rabiot a conclu : « Nous avons toujours assumé nos responsabilités, mais aujourd’hui nous échangeons beaucoup. Nous profitons des temps de repos à l’hôtel pour décortiquer les matchs en petits groupes. Ces discussions sont cruciales, en complément du travail du staff technique. Certains ressentis sont propres aux joueurs sur le terrain, et nous jugeons essentiel de les partager. Depuis le début de la Coupe du monde, un lien fort s’est tissé au sein du groupe. Tout le monde parle le même langage footballistique, poursuit le même objectif et avance dans la même direction. »