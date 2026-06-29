Adrien Rabiot, milieu de terrain de l’équipe de France, a confirmé que les Bleus avaient été profondément bouleversés par l’annonce du décès de la mère du sélectionneur Didier Deschamps. Il a souligné qu’il n’était pas juste que l’entraîneur doive vivre cette période de deuil pendant la Coupe du monde 2026, mais que la réalité du football l’imposait.

Lors de la conférence de presse d’avant-match face à la Suède en seizièmes de finale, Rabiot a déclaré : « Quand on nous a annoncé le décès de sa mère et qu’il devait quitter le stage, cela a été un choc pour nous, mais il a eu toute notre confiance et nous avons livré la meilleure performance possible face à la Norvège lors de la phase de groupes. Ce n’est pas juste qu’il doive vivre un deuil dans ces circonstances, mais le football, c’est comme ça. »

Le milieu de terrain du Milan AC a rappelé que le sélectionneur avait quitté le stage de l’équipe de France pendant quelques jours pour être auprès des siens, avant de revenir avec la ferme intention de donner le meilleur de lui-même durant la compétition.

Rabiot a ensuite décrit la situation actuelle de l’entraîneur : « Son retour lui permet aussi de mettre de côté son deuil, ce qui est positif pour lui. Il a été très affecté, mais il veille à ne pas perturber le groupe ni à nous transmettre d’énergie négative. Nous voulons le soutenir, c’est le moins que nous puissions faire. »

Rabiot a également évoqué le match très attendu de la France contre la Suède, mardi en seizièmes de finale au MetLife Stadium du New Jersey. Il a reconnu que son équipe abordait cette rencontre en tant que grande favorite, tout en mettant en garde contre tout relâchement après la vague d’éloges reçue lors de la phase de poules.

Il a ajouté : « Nous savons que nous sommes les grands favoris, mais nous n’avons aucune intention de nous reposer sur nos lauriers. Nous ne pouvons pas nous relâcher et nous devons rester pleinement concentrés. »

Le milieu de terrain a par ailleurs souligné que l’équipe de France s’était préparée très sérieusement pour ce rendez-vous avec la sélection scandinave, rappelant que l’adversaire alignait des joueurs de qualité, notamment en attaque.

Le milieu de terrain de 31 ans a également commenté l’état de la pelouse du MetLife Stadium, déjà pointée du doigt par d’autres joueurs comme le Brésilien Vinícius Júnior, se disant satisfait de l’amélioration constatée.

Rabiot a conclu son intervention en évoquant l’état de la pelouse, déclarant : « La pelouse n’était pas en bon état, mais nous l’avons inspectée il y a peu et nous constatons une légère amélioration : le gazon est désormais un peu plus haut et plus moelleux », tout en soulignant que l’état de la pelouse du MetLife ne servira pas d’excuse à l’équipe, car il affecte les deux formations de la même manière.