Rabiot critique l'état des terrains de la Coupe du monde : « En Europe, nous sommes habitués à mieux »

Le milieu de terrain du Milan AC et de l’équipede France, Adrien Rabiot, s’est exprimé lors d’une conférence de presse au sujet de l’état de la pelouse d’East Rutherford, à New York, où doit se disputer le huitième de finale contre la Suède : « Il est vrai qu’en Europe, nous sommes habitués à jouer sur des terrains en meilleur état. Celui-ci n’était pas en bon état. J’ai l’impression qu’il y a une légère amélioration, mais la surface reste assez dure. Ce n’est pas une excuse. Nous avons néanmoins réalisé un bon match sur cette pelouse face au Sénégal. »