En direct de la rencontre entre l’Égypte et la Belgique, la légende algérienne Rabah Madjer a adressé un message clair au sélectionneur Hossam Hassan, saluant le potentiel des « Pharaons » et appelant à davantage d’audace pour les prochaines sorties.

Dans son intervention, Madjer a salué le travail de l’entraîneur égyptien, formulé des remarques franches sur l’utilisation des stars et lancé un message d’encouragement pour que l’équipe conserve son esprit combatif.

L’ancienne star algérienne a salué la prestation des « Pharaons », estimant qu’ils avaient affiché un niveau de jeu de premier plan et méritaient la victoire.

Dans des déclarations à « Sky News Arabia », il a affirmé : « La rencontre a été intense et la sélection égyptienne a réalisé une bonne performance face à la Belgique. »

Interrogé sur le travail de Hossam Hassan, il a ajouté : « Franchement, Hossam est un bon entraîneur, intelligent, mais je lui dis : sois plus audacieux lors des prochains matchs, si Dieu le veut… Tu as une belle équipe et tu disposes de tous les atouts pour réussir. »

Il a toutefois critiqué le choix de remplacer Mohamed Salah, qu’il a qualifié d’« erreur technique » : « Salah doit rester sur le terrain. L’adversaire affronte l’Égypte et redoute un grand joueur comme Mohamed Salah. »

Il a par ailleurs félicité Imam Achour, buteur et grande révélation du match : « Imam Achour a été excellent. »

Il a conclu par un message direct à Hossam Hassan : « Hossam est un grand entraîneur et n’a pas besoin de mes conseils. Mais un seul mot d’ordre : plus d’audace, encore plus d’audace. Tu as tous les atouts pour réussir avec la sélection égyptienne. »

Pour aller loin dans la compétition, Madjer insiste sur la nécessité de conserver le même état d’esprit combatif et le même niveau de performance.