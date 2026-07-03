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Rabah Madjer est catégorique : « L’élimination de l’Algérie est méritée… et Petković a été catastrophique. »

V. Petkovic
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Première réaction de la légende algérienne après l’élimination en Coupe du monde

Rabah Madjer, légende du football algérien, a vertement critiqué Vladimir Petković, sélectionneur des « Verts », après l’élimination surprise de l’Algérie en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Suisse (0-2), tôt ce vendredi matin.

Dans l’émission « Nadina », Madjer a estimé que l’élimination était méritée, l’Algérie n’ayant rien montré face à une Suisse supérieure, qui aurait pu l’emporter par un score plus large.

Il a ajouté : « Nous avons manqué de maturité, mais l’entraîneur a également abordé le match avec une composition erronée, en écartant certains joueurs et en alignant le jeune Ibrahim Mazza au poste de faux attaquant, un rôle très éloigné de ses capacités. »

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Il a poursuivi : « Petković a pris des décisions catastrophiques qui ont démoralisé les joueurs algériens, et cette défaite est méritée à mon sens. »

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Il a conclu : « La préparation de cette phase éliminatoire était déjà déficiente ; certains affirmaient que le match contre la Suisse serait facile et que la qualification était acquise, mais j’avais déjà dénoncé ces propos qui n’ont aucun fondement dans le vocabulaire du football. »


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