Quinten Timber réagit à son départ éclair de l’Olympique de Marseille : « En juillet, je vais… »

Selon la presse française, Quinten Timber pourrait quitter l’Olympique de Marseille dès cet été. Le milieu de terrain néerlandais, auteur de dix sélections avec les Oranje, a laissé entendre cette possibilité lors d’une récente conférence de presse.

Recruté l’hiver dernier au Feyenoord pour 4,5 millions d’euros, le milieu de terrain de 24 ans a disputé quasiment toutes les rencontres de Ligue 1, sans toutefois être impliqué dans le moindre but. Actuellement sixième du classement, l’OM lutte pour une place en Ligue des champions.

Pour maximiser la concentration, la direction a même décidé de maintenir le groupe en « détention provisoire » au centre d’entraînement. « Je pense qu’il faut voir cela de manière positive », réagit Timber. « J’apprécie d’être avec l’équipe, d’être ensemble. »

« Comme je l’ai déjà dit, nous devons faire beaucoup mieux que lors des derniers matchs, continuer à aller de l’avant et rester positifs. Nous sommes ensemble depuis longtemps. Je pense que c’est une bonne chose. Encore une fois, nous devons nous concentrer sur dimanche. Nous sommes tous dans le même bateau, en tant qu’équipe, en tant que club. C’est ce qui compte pour nous. »

Interrogé sur son avenir, le Néerlandais refuse de s’épancher : « Je suis arrivé en janvier et je suis à 100 % focalisé sur l’objectif de qualifier le club pour la Ligue des champions. Je pense à dimanche, c’est tout. »

« Je ne me projette pas sur ce qui pourrait arriver en juin ou en juillet. Nous poursuivrons les discussions en juillet, et je pourrai alors répondre à votre question. Pour l’instant, je suis à 100 % concentré sur ces quatre derniers matchs avec l’Olympique de Marseille. Je veux tout gagner, et la seule façon d’y parvenir est de me concentrer sur ces matchs. »

« Je dois rester focalisé sur l’essentiel. Si je m’éparpille, je perds de l’énergie, je risque même de me blesser. Alors, pour l’instant, je n’y pense pas. Bien sûr, il est tentant d’imaginer ce qui se passera lors de la Coupe du monde, mais nous verrons comment les choses évoluent en fin de saison », conclut-il.

Selon la presse française, Timber préparerait déjà son départ, puisqu’il s’est refusé de confirmer son maintien à Marseille après l’été. L’international néerlandais, quasiment certain de participer à la Coupe du monde, est sous contrat jusqu’en milieu d’année 2030.