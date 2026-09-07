L’ancien footballeur Quincy Promes a, pour la première fois, livré l’été dernier une déclaration détaillée sur son rôle dans un trafic de drogue. C’est ce qu’a indiqué son avocat lundi lors d’une audience en appel.

Promes, âgé de 34 ans, a été entendu toute une journée en juin au sujet de son rôle et de celui de son cousin Marylio V. dans le trafic de cocaïne en 2020. « Il a expliqué comment il s’est retrouvé impliqué dans cette affaire », a déclaré son avocat Geert-Jan Knoops devant la cour à Amsterdam. Promes aurait également parlé de téléphones cryptés.

Promes a été condamné par contumace en février 2024 à six ans de prison pour sa participation à un trafic de drogue à grande échelle. Des conversations extraites de messageries piratées ont révélé que l’attaquant avait dirigé en janvier 2020 des récupérateurs chargés de faire entrer des cargaisons de 650 et 712 kilos. Les douanes ont intercepté l’une de ces deux cargaisons de drogue. L’autre a rapporté des millions.

L’ancien joueur de l’Ajax et de l’équipe des Pays-Bas n’était pas présent aux audiences lors du procès en première instance, niait toute implication et a fait appel. Promes a finalement été arrêté à Dubaï puis extradé vers les Pays-Bas. Il est désormais détenu depuis plus d’un an et demi.

En appel, la cour a décidé que son cousin pouvait être interrogé au sujet de ces nouvelles déclarations. Cet interrogatoire aura lieu en novembre. L’examen au fond de l’affaire est programmé pour les 30 novembre et 2 décembre. À cette occasion, Promes sera également jugé pour des soupçons selon lesquels il aurait poignardé un membre de sa famille en 2020.

Marylio V. a lui-même été condamné en appel en mars dernier à trois ans et huit mois de prison. Il s’agit d’une peine nettement inférieure à celle prononcée en première instance, où il avait été condamné à six ans de prison.















