Qui sont les joueurs les plus chers de la Liga ?

Tour d'horizon des prix actualisés des joueurs du championnat espagnol en cette période de mercato.

Après une saison d'adaptation à l'Atletico Madrid, Joao Felix a eu un excellent début de campagne 2020/21 et il est désormais en tête de la liste des joueurs les plus chers de LaLiga Santander devant Jan Oblak et Ansu Fati.

Pendant ce temps, la valeur de Lionel Messi est passée de 100 millions d'euros à 80 millions d'euros, le capitaine de Barcelone se classant quatrième de la liste.

Selon la dernière mise à jour de Transfermarkt sur les valeurs marchandes des joueurs de LaLiga Santander, la valorisation de Messi est en effet inférieure à 100 millions d'euros pour la première fois.

Après avoir demandé à être libéré par Barcelone l'été dernier, l'Argentin n'a pas beaucoup brillé cette saison, saison qui voit les Blaugrana avoir beaucoup de mal en championnat.

Ayant déjà disputé 16 matchs lors de la saison 2020/21, l'équipe catalane occupe la cinquième place de la table de classement, avec 10 points de retard sur le leader, qui est l'Atletico Madrid et qui dispose d'un match en main.

Transfermarkt n'est pas le seul organisme à avoir mis à jour ses classements. C'est également le cas de l'observatoire du football CIES. Lauréat des deux derniers classements, Kylian Mbappé s’est fait voler la vedette en ce début 2021. En fin de contrat dans dix-huit mois, l’attaquant du PSG perd de la valeur à cause de sa situation contractuelle et se retrouve désormais cinquième. A 21 ans, Mbappé est estimé à 149,4 millions d’euros par le CIES.

Considéré comme le joueur à la plus grande valeur marchande durant toute l’année 2020, Kylian Mbappé a donc chuté dans le classement et c’est Marcus Rashford qui en profite. Considéré comme le joueur de l’année en entre ses performances avec et en dehors du terrain avec la crise du coronavirus, l’attaquant est le joueur à la mode. Il est désormais évalué à 165 millions d’euros juste devant Errling Haaland.