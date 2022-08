Qui sont les joueurs de Premier League ayant la valeur marchande la plus élevée ? Haaland, Salah, Foden...

Certains noms familiers sont en tête du classement, mais la valeur marchande d'un seul joueur dépasse les neuf chiffres.

À un peu moins de trois semaines de la fin de la période des transferts estivaux, Arsenal et Chelsea sont les deux premiers clubs en termes d'argent dépensé pour des renforts en vue de la nouvelle campagne. Les Gunners ont dépensé £118 millions pour quatre joueurs : Fabio Vieira, Matt Turner, Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko. Mais Chelsea est loin devant tous les autres dans la liste des grands dépensiers, puisqu'il a déjà recruté huit joueurs, dont Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly. L'équipe de Thomas Tüchel a fait sauter la banque pour le défenseur gauche Marc Cucurella, en surenchérissant sur Manchester City et Barcelone pour l'Espagnol, ce qui porte le total de ses dépenses à 176 millions de livres sterling.

Le champion en titre, Manchester City, a dépensé 120 millions de livres sterling pour trois nouvelles recrues : Erling Haaland (64 millions), Kalvin Phillips (42 millions) et Julian Álvarez (14 millions). Après avoir manqué Cucurella, Guardiola espère toujours renforcer le poste d'arrière gauche, même si pour l'instant, Josh Wilson-Esbrand servira de couverture à João Cancelo.

Après City, les Spurs sont les suivants avec 95 millions de livres sterling dépensés jusqu'à présent, dont la moitié a été dépensée pour faire venir Richarlison d'Everton. Liverpool a fait trois acquisitions - Darwin Núñez, Fabio Carvalho et Calvin Ramsay - pour un total de 76 millions de livres, en partie compensées par les ventes de Sadio Mané, (35M), Takumi Minamino (15M) et Neco Williams (17M). Et Manchester United a jusqu'à présent dépensé environ 60 millions de livres sterling - Christian Erikson a rejoint le club gratuitement tandis que Lisandro Martínez a coûté 46,5 millions de livres sterling et Tyrell Malacia, 13 millions de livres sterling.

Mais qui sont les joueurs les plus précieux de la Premier League cette saison ? Cela dépend en grande partie de la société qui procède à l'évaluation - Forbes, CIES... etc. City a payé le Borussia Dortmund 64 millions pour Erling Haaland en juin, mais la valeur marchande actuelle de l'attaquant norvégien est bien supérieure à ce montant, selon Transfermarkt. La valeur des joueurs fluctue au cours d'une saison - par exemple, la valeur marchande de l'ailier colombien Luis Díaz a augmenté de 62 % entre le début de l'année, lorsqu'il était encore à Porto, et sa valeur actuelle dans son nouveau club, Liverpool. À l'inverse, il y a Marcus Rashford, dont la valeur marchande a chuté de 29 % dans le même temps.

Sur les 10 joueurs ayant le plus de valeur en Premier League, la moitié d'entre eux sont sur les tablettes du champion en titre Manchester City, mais un seul a fait l'objet d'un transfert pendant la période actuelle - Haaland. Ces valeurs ne sont qu'une estimation, une ligne directrice et n'ont aucune incidence sur le prix auquel un joueur pourrait être vendu sur le marché.

Top 10 des joueurs ayant le plus de valeur en Premier League

Erling Haaland (Manchester City) 150M euros

Mohamed Salah (Liverpool) 90M euros

Phil Foden (Manchester City) 90M euros

Harry Kane (Tottenham) 90M euros

Kevin De Bruyne (Manchester City) 85M euros

Bruno Fernandes (Manchester United) 85M euros

Rodri (Manchester City) 80M euros

Bernardo Silva (Manchester City) 80M euros

Declan Rice (West Ham) 80M euros

Trent Alexander-Arnold (Liverpool) 80M euros

Mason Mount (Chelsea) 75M euros