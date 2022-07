Qui sera sur la couverture de FIFA 23 ? Mbappé, Vinicius Jr et les candidats potentiels pour être le visage du nouveau jeu

GOAL se penche sur les plus grands noms en lice pour figurer sur la couverture de la prochaine édition du jeu.

EA Sports travaille actuellement sur sa dernière édition de FIFA - FIFA 23 - et devrait l'annoncer officiellement en juillet. La dernière édition de la série de jeux vidéo immensément populaire est de plus en plus attendue, les fans étant impatients de voir quels changements ont été apportés cette fois-ci. FIFA 23 a le potentiel pour être le meilleur jeu à ce jour, avec une fonction Crossplay qui sera incluse pour améliorer l'expérience utilisateur.

Mais qu'en est-il de la couverture tant attendue ? Quelle superstar du football deviendra l'ambassadeur principal du jeu ? GOAL jette un coup d'œil sur les options possibles. Figurer sur la couverture de la FIFA est une question de prestige et d'honneur. L'ambassadeur de la FIFA est généralement l'un des joueurs les plus populaires de la planète. Ils apparaissent non seulement sur la couverture du jeu, mais aussi dans les campagnes de marketing de la FIFA, sur les couvertures de FIFA Ultimate Team et sur les écrans des modes de jeu.

Quel joueur sera sur la couverture de FIFA 23 ?







Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient auparavant le visage du jeu vidéo, tandis que Kylian Mbappé s'est a été l'heureux élu lors des deux dernières éditions. Outre Mbappé, FIFA a également fait appel à David Alaba, Son Heung-min, Phil Foden, Christian Pulisic et Trent Alexander-Arnold comme ambassadeurs pour FIFA 22. Ils ont été utilisés pour diverses activités promotionnelles tout au long de l'année et pour différentes régions.

Cette année, selon une fuite de FUTZONEFIFA, Mbappé est à nouveau le favori pour figurer sur la couverture de FIFA 23. Vinicius Junior et Eduardo Camavinga du Real Madrid, Alphonso Davies du Bayern Munich sont les trois nouveaux ambassadeurs, aux côtés des habituels Son, Alaba, Alexander-Arnold et Foden. Cependant, Pulisic pourrait ne pas revenir comme l'un des joueurs de couverture dans FIFA 23.

🚨 #FIFA23 Ambassadors as per, @FIFAUTeam.



🇫🇷 Kylian Mbappé



🇨🇦 Alphonso Davies

🇰🇷 Heung-Mon Son

🇧🇷 Vinícius Jr

🇦🇹 David Alaba

🇫🇷 Eduardo Camavinga

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Trent Alexander-Arnold

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Phil Foden — FUTZone - #FIFA23 News (@FUTZONEFIFA) July 11, 2022

Pour qui les fans votent-ils pour figurer sur la couverture de FIFA 23 ?

Chaque année, le site web Fifplay réalise un sondage pour évaluer les sentiments des fans concernant la couverture de FIFA. Cette année, à la surprise générale, Riyad Mahrez arrive en tête du classement avec 27 % des votes. Il est suivi de Mohamed Salah (19 %), Ronaldo (12 %) et Messi (8 %). L'Algérien a connu une campagne 2021-22 prolifique, marquant 24 buts toutes compétitions confondues, et a été crucial pour aider Manchester City à conserver sa couronne de Premier League.

Si l'inclusion de Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n'est pas une déviation, il est surprenant de constater que malgré une année exceptionnelle avec le Real Madrid, Karim Benzema n'a pas réussi à se hisser dans le top 5. Il occupe la sixième place avec seulement quatre pour cent des votes.