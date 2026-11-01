Federico Valverde s'est imposé comme un choix majeur au poste d'arrière droit du Real Madrid, après avoir continué à afficher un niveau remarquable à ce poste, bien qu'il n'ait pas eu de préférence pour y évoluer. Son éclat est ainsi devenu l'un des traits marquants du début de la saison actuelle sous la houlette de l'entraîneur portugais José Mourinho.

Le joueur uruguayen ne s'est pas contenté de briller : il a offert des prestations exceptionnelles qui ont contribué à élever le rendement de la formation madrilène, dans un contexte qui a imposé ce changement à l'entraîneur comme à l'équipe.

Le quotidien espagnol « As » a indiqué que l'expulsion de Vinicius Junior face à Villarreal a ramené Valverde au poste d'arrière droit, où il a livré un grand match lors du Clasico, avant d'être contraint de quitter le terrain à la 62e minute, n'étant plus en mesure de poursuivre la rencontre.

Le joueur uruguayen a de nouveau réussi à remplir sa mission à ce poste, après avoir prouvé sa capacité à apporter un plus malgré sa préférence pour un autre rôle.

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Depuis ce poste, Valverde a mené la formation madrilène avec une prestation exceptionnelle, en délivrant la passe décisive du but de Diomande, qui a inscrit son premier but sous le maillot du Real Madrid. Il a également été le joueur de l'équipe qui a créé le plus d'occasions durant le match, à égalité avec Diomande, chacun ayant créé 3 occasions. Il s'est classé deuxième en nombre de passes réussies dans le dernier tiers du terrain avec 12 passes, derrière Arda Güler qui en a complété 18.

Sur le plan défensif, Valverde a récupéré le ballon à 4 reprises, réalisé deux interceptions, dégagé le ballon une fois et réussi son unique tentative de tacle sur l'adversaire. Il a par ailleurs remporté 4 de ses 5 duels et aucun joueur n'est parvenu à le dribbler de tout le match.

Le match retour à Rome avait vu Valverde débuter au poste de double milieu axial aux côtés d'Aurélien Tchouaméni, mais l'entrée d'Arda Güler à la place de Dumfries, qui occupait le poste d'arrière droit ce soir-là, a confirmé un changement attendu dans la composition.

Valverde est de nouveau revenu au poste d'arrière droit, ce qui a entraîné la disparition de deux noms du onze de départ : Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries, bien que tous deux occupent naturellement le poste d'arrière droit.

Les apparitions d'Alexander-Arnold et de Dumfries dans le onze de départ du Real Madrid ont progressivement reculé. Le premier avait rejoint l'équipe à l'été 2025, après avoir représenté une opportunité sur le marché des transferts à l'approche de la fin de son contrat, au moment où le club madrilène avait besoin d'un remplaçant naturel à Dani Carvajal.

Le Real Madrid avait versé 12 millions d'euros pour permettre à Alexander-Arnold de participer à la Coupe du monde des clubs, et c'est là que le joueur anglais avait commencé à briller en délivrant des passes décisives, tout en laissant apparaître dans le même temps quelques points faibles sur le plan défensif.

Les blessures musculaires à répétition ont aggravé les difficultés d'Alexander-Arnold, puisqu'il a été victime de trois blessures, dont deux ont nécessité une longue période d'absence, ce qui ne lui a permis de disputer que 30 matchs, soit 21 matchs en Liga et 9 matchs en Ligue des champions.

Au cours de la saison actuelle, Alexander-Arnold a évolué au poste de double milieu axial face à l'Inter, en raison de l'absence d'Arda Güler, d'Eduardo Camavinga et de Bernardo Silva.

Mais depuis que Mourinho a changé sa décision pour s'appuyer sur Valverde au poste d'arrière droit, Alexander-Arnold n'a disputé que 53 minutes, soit 52 minutes face à Villarreal et une seule minute lors du Clasico.

En face, il y a le Néerlandais Denzel Dumfries, que le Real Madrid a recruté cette année contre 20 millions d'euros versés à l'Inter.

Le joueur a disputé 10 des 13 matchs officiels joués par la formation madrilène, pour un total proche de 600 minutes.

Lors de la trêve internationale de septembre, l'entraîneur Xabi s'est appuyé sur lui durant 350 minutes sur les 360 minutes possibles, mais Mourinho, qui avait explicitement demandé son recrutement, ne lui a pas encore accordé une confiance suffisante pour le faire jouer davantage.

L'entraîneur portugais avait évoqué la situation des joueurs en début de saison, lorsqu'il avait été interrogé au sujet d'Alexander-Arnold et de Dumfries, et sa réponse avait été tranchante : « Il n'est pas possible de penser que l'un dispute 60 matchs tandis que l'autre ne joue aucun match. Ou que l'un joue 10 matchs et l'autre 50 matchs. Ce n'est pas possible, car nous disposons d'une grande qualité. »

Mais Mourinho s'est pour l'heure fixé sur le choix de Valverde au poste d'arrière droit, plaçant Alexander-Arnold et Dumfries dans une situation délicate, leurs chances de jouer régulièrement ayant diminué.

La confrontation face au Racing est devenue une nouvelle occasion pour le duo de prouver qu'il mérite une place dans le onze de départ, et ce après l'écartement de Valverde en raison de son rétablissement incomplet de la blessure contractée lors du Clasico face à Barcelone, la décision finale restant toutefois entre les mains de Mourinho.