Le débat fait rage sur l’identité du joueur le plus susceptible de remporter le Ballon d’or 2026, surtout depuis le sacre de l’Espagne en Coupe du monde dimanche dernier, après sa victoire 1-0 contre l’Argentine au terme d’une finale prolongée de deux périodes supplémentaires.

Après ce sacre, nombre d’observateurs se demandent quel joueur mérite le plus le Ballon d’Or cette année, d’autant que Rodri a été désigné meilleur joueur de la Coupe du monde 2026.

Certains experts estiment que Lionel Messi, le capitaine argentin, mérite un neuvième Ballon d’Or au vu de ses performances dans le tournoi, tandis que d’autres citent Kylian Mbappé, déjà Soulier d’or de la compétition et meilleur buteur de la saison passée.

Nombreux sont toutefois ceux qui estiment que le trophée devrait revenir à un membre de la Roja, en l’occurrence Lamine Yamal, jeune pépite du FC Barcelone, ou Fabián Ruiz, double vainqueur de la Coupe du monde avec l’Espagne et de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. et la polémique devrait perdurer jusqu’à l’annonce du lauréat.

Pour calmer les spéculations, le Ballon d’Or a publié un communiqué sur son site officiel : « À l’issue de chaque Coupe du monde, la même rumeur resurgit : le vainqueur du Ballon d’Or serait forcément le champion du monde. Mais est-ce vraiment le cas ? »

Le communiqué ajoute : « Nous y voilà. La Coupe du monde 2026 est terminée, il n’y a plus de place pour l’erreur, et les meilleurs joueurs ont dû se montrer décisifs pour mener leurs équipes jusqu’au bout de la compétition. Ces performances, bien sûr, renforcent leurs chances de briller lors de la prochaine édition du Ballon d’Or. Mais la victoire en Coupe du monde est-elle une condition sine qua non pour remporter la plus haute distinction individuelle du football ? »

Pour établir les faits, nous avons analysé les données. Bobby Charlton (1966), Paolo Rossi (1982) et Lothar Matthäus (1990) ont bien remporté la Coupe du monde et le Ballon d’Or la même année. Mais notre analyse devient plus pertinente (et donc plus utile aujourd’hui) à partir de 1995, année où le Ballon d’or est devenu mondial et n’est plus réservé aux Européens. »

En 1998, Zinedine Zidane a d’abord conquis la Coupe du monde à domicile avant d’être sacré Ballon d’or peu après. Quatre ans plus tard, Ronaldo a suivi la même trajectoire avec le Brésil. Deux sur deux. En 2006, le défenseur italien Fabio Cannavaro a signé un triplé parfait. Mais la série s’arrête là. »

En 2010, Lionel Messi, alors au FC Barcelone, a devancé les Espagnols Andrés Iniesta et Xavi malgré le sacre de la Roja. En 2014, Cristiano Ronaldo a devancé Lionel Messi, vice-champion du monde, et l’Allemand Manuel Neuer, vainqueur du titre. En 2018, Luka Modrić, vice-champion du monde avec la Croatie, termine en tête du classement, devant Cristiano Ronaldo et le Français Antoine Griezmann, premier champion du monde de l’édition 2018 à y figurer. »

Il a ajouté : « Il a fallu attendre la dernière Coupe du monde, en hiver 2022, pour qu’un champion du monde remporte à nouveau le Ballon d’or. En s’imposant avec l’Argentine, Lionel Messi a aussi décroché le Ballon d’or 2023. Le nombre de joueurs ayant réalisé ce doublé atteint désormais sept unités. »

Le communiqué conclut : « Depuis 1995, quatre des sept lauréats ont réussi cet doublé (57 %). Gagner la Coupe du monde aide, mais cela ne garantit pas le Ballon d’Or. Pour l’emporter, il faut être le meilleur joueur de la saison, et pas seulement du tournoi. »