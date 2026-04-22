Qui prendra la relève de Liam Rosenior à Chelsea la saison prochaine ? La BBC dévoile les trois principaux candidats

Selon le journaliste fiable Matteo Moretto, Andoni Iraola (43 ans) fait partie des principaux candidats au poste d’entraîneur de Chelsea. La BBC ajoute que Marco Silva et Edin Terzic sont aussi en lice.

Plus tôt dans la journée, Liam Rosenior a été limogé par Chelsea. Nommé début janvier, l’Anglais de 41 ans n’a pas convaincu : les Blues ont chuté au classement de la Premier League et ont été éliminés par le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

En Premier League, les Blues ont perdu leurs cinq dernières rencontres sans trouver le chemin des filets, une série alarmante qui a précipité la décision des dirigeants de mettre fin à l’expérience Rosenior à Stamford Bridge. Son contrat courait pourtant jusqu’en milieu d’année 2032.

Pour la fin de la saison, Chelsea a déjà nommé Calum McFarlane, « avec le soutien de l’encadrement actuel du club », afin d’assurer l’intérim. Cet Anglais de quarante ans était jusqu’alors l’un des adjoints de Rosenior.

Pour la saison prochaine, les Londoniens vont donc chercher un autre entraîneur. Selon Fabrizio Romano, Iraola quittera son poste à l’AFC Bournemouth à l’issue de l’exercice en cours, et il fait partie des candidats évoqués par Moretto et la BBC.

Arrivé à la tête de Bournemouth à l’été 2023, il a rapidement solidifié le statut du club en milieu de tableau, avec même des vues sur l’Europe. En 122 matchs, il affiche une moyenne de 1,42 point par rencontre, et les Cherries pointent actuellement à la 9e place de la Premier League.

Précédemment, l’entraîneur espagnol a dirigé le Rayo Vallecano, Mirandés et l’AEK Larnaca. Récemment, plusieurs médias anglais l’ont également cité comme possible futur manager de Newcastle United, où Eddie Howe est sous pression.

Selon la BBC, Silva et Terzic figurent parmi les candidats les plus sérieux. À la tête de Fulham depuis 2021, Silva occupe actuellement la douzième place de la Premier League. Terzic, lui, a entraîné le Borussia Dortmund en 2021, puis de mi-2022 à 2024.