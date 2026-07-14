La Fédération égyptienne de football a officiellement dissous la Commission des arbitres dirigée par le Colombien Óscar Ruiz, ainsi que son comité technique, en prélude à une restructuration complète avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.

La Fédération égyptienne de football a officiellement annoncé le départ de la commission des arbitres présidée par Oscar Ruiz, ainsi que de sa commission technique, en remerciant tous ses membres pour leurs efforts lors de la saison écoulée.

Dans un communiqué officiel, la Fédération a précisé que la direction des arbitres assurera provisoirement la gestion des travaux de la commission, en attendant sa recomposition officielle lors de la prochaine réunion du conseil d’administration, prévue avant la fin juillet.



L’ancienne commission, présidée par Oscar Ruiz, comprenait également Wajih Ahmed, Jihad Grisha, Hayam Baraka et Sayed Murad, tandis que la commission technique réunissait Fahim Omar, Mohamed Al-Hanafi et Mohamed Youssef.

Pendant la période de transition, Azab Hajjaj, directeur du département des arbitres, prendra les commandes de la commission jusqu’à l’annonce de la nouvelle composition.

Oscar Ruiz avait pris les rênes de la commission en février 2023, après avoir été proposé par l’Italien Pierluigi Collina à Hany Abou Rida, alors président de la Fédération égyptienne.

Selon les informations disponibles, la Fédération privilégierait cette fois un président égyptien pour la Commission des arbitres, plutôt que de recourir à un expert étranger. Les noms de Samir Othman, Yasser Abdel Raouf et Essam Abdel Fattah circulent parmi les principaux candidats, en attendant une décision finale qui devrait être officialisée dans les prochains jours.