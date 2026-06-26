Qui mène la course au titre ? Deschamps absent du match décisif entre la France et la Norvège

Didier Deschamps traverse l’épreuve la plus éprouvante de sa carrière. Le sélectionneur doit concilier l’hommage à sa mère disparue et la quête de la première place du groupe A de la Coupe du monde.

Guy Stéphane, l’adjoint des Bleus, assure l’intérim sur le banc, mais une question demeure : dans quelle mesure Deschamps influencera-t-il le match depuis les coulisses ?

Guy Stéphane a ainsi pris le relais pour la conférence de presse d’avant-match face à la Norvège, après que le sélectionneur a quitté précipitamment les États-Unis suite au décès de sa mère, Ginette, âgée de 89 ans, dans la nuit suivant la victoire contre l’Irak mardi.

Deschamps manquera donc la rencontre décisive face à la Norvège, qui déterminera le leader du groupe A et le parcours vers les seizièmes de finale. En son absence, son adjoint de longue date, Guy Stéphane, prendra les rênes de l’équipe et transmettra ses consignes.

Des échanges qui se poursuivront jusqu’au jour des funérailles.

Malgré le deuil, le contact entre Deschamps et son staff reste permanent. Ému, Stéphane a déclaré en conférence de presse : « Mes pensées vont à Didier et à sa famille. Nous échangeons beaucoup, y compris il y a quelques minutes, et cela continuera jusqu’au match, même si demain ont lieu les funérailles… Je ferai de mon mieux pour que cette situation soit aussi normale que possible. »

Deschamps devrait rentrer aux États-Unis « dans la nuit de vendredi à samedi », quelques heures après avoir fait ses adieux à sa mère.

Deschamps tient absolument à terminer en tête du groupe. Stéphane a expliqué : « Didier veut la première place, comme le reste de l’équipe, car la situation logistique est complètement différente. » En effet, terminer deuxième impliquerait un temps de trajet plus long et des conditions plus difficiles en termes de calendrier et de chaleur.