Qui l'emportera ? Ounahi en concurrence avec la star de l'Algérie pour rejoindre Al-Ittihad

Le Marocain Azzedine Ounahi, joueur de Gérone, est entré dans le cercle des candidats à un transfert vers Al-Ittihad saoudien lors du mercato actuel, alors que la direction du club multiplie les démarches pour renforcer son entrejeu avec un nouveau joueur.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », Ounahi figure désormais sur la liste des options posées sur la table de la direction d'Al-Ittihad, aux côtés de l'Algérien Hicham Boudaoui, joueur de Nice, et du Colombien Richard Ríos, joueur de Benfica.

Le journal a indiqué que le Croate Marcelo Brozovic, ancien milieu de terrain d'Al-Nassr, fait également partie des options, mais dans une moindre mesure comparé aux autres noms.

La direction d'Al-Ittihad cherche à conclure le transfert d'un nouveau milieu de terrain, après avoir engagé des négociations avec plus d'un nom au cours de la période écoulée. Elle avait ainsi bien avancé dans les négociations pour recruter le Japonais Ritsu Doan, ailier de l'Eintracht Francfort, avant que les pourparlers ne rencontrent quelques difficultés du côté du joueur.

Les démarches d'Al-Ittihad ne se sont pas arrêtées là, puisque la direction avait auparavant placé le Belge Johan Bakayoko, joueur du RB Leipzig, et le Chilien Darío Osorio, joueur du Midtjylland danois, parmi les options possibles, aux côtés de l'Algérien Riyad Mahrez, qui a quitté Al-Ahli à l'issue de la saison dernière.

Ainsi, la concurrence s'intensifie au sein de la liste d'Al-Ittihad entre Ounahi, Boudaoui et Ríos, dans l'attente de la décision de la direction concernant le joueur qui sera prioritaire pour renforcer le milieu de terrain de l'équipe lors de la prochaine étape.

