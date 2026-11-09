La rivalité entre le Maroc et l'Espagne s'est intensifiée pour décrocher l'honneur d'organiser la finale de la Coupe du monde 2030, après les récentes manœuvres des deux camps, ce qui laisse présager d'importants développements dans ce dossier au cours de la période à venir.

Le Maroc, l'Espagne et le Portugal organisent conjointement la Coupe du monde 2030, mais une vive rivalité entoure l'accueil de la finale de la compétition.

Le stade Hassan II, au Maroc, figure parmi les enceintes les plus en vue pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, avec une capacité prévue d'environ 115 000 spectateurs, ce qui en ferait le plus grand stade de football au monde lors de son inauguration attendue en 2029.

De son côté, l'Espagne mise sur l'accueil de la finale, car elle dispose de nombreux grands stades, à commencer par le Santiago Bernabéu et le Camp Nou.

La FIFA a déclaré en septembre dernier que le lieu de la finale de la Coupe du monde serait déterminé « en temps voulu », précisant qu'elle avait entamé au cours du mois de novembre en cours la visite des villes candidates en Espagne, au Portugal et au Maroc afin d'évaluer leur capacité à accueillir des matches.

L'Espagne : l'organisation de la finale ne souffre aucune discussion

Au cours des derniers mois, l'Espagne a intensifié sa rivalité avec le Maroc, et de nombreux responsables se sont exprimés à ce sujet, tous attachés à accueillir la finale.

Javier Tebas, président de la Liga, a lancé une attaque virulente contre Gianni Infantino, président de la FIFA, affirmant que son maintien à son poste signifie que le Maroc organisera la finale du Mondial.

Tebas a exprimé sa colère face à l'annonce de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, selon laquelle la finale de la Coupe du monde 2030 se tiendrait à Casablanca, affirmant que la FIFA a l'habitude de démentir des informations de presse pourtant exactes.

Il a poursuivi : « Lekjaa affirme que la finale se tiendra à Casablanca, tandis que la FIFA dit que ce n'est pas vrai. Alors, qui ment ? Est-ce le président d'une fédération organisatrice de la compétition et membre du conseil de la FIFA ? Ou devons-nous croire, une fois de plus, le démenti officiel émanant de la FIFA et d'Infantino ? »

Pour sa part, le président de la Fédération royale espagnole de football, Rafael Louzán, a affirmé que la fédération fait tout son possible pour garantir l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 en Espagne, estimant que l'accueil de la finale par l'Espagne relève du bon sens et ne souffre aucune discussion.

L'Espagne fait pression avec l'arme du retrait

Avec les informations faisant état d'un Maroc proche d'accueillir la finale, l'Espagne a durci le ton dans cette rivalité, les propos allant jusqu'à agiter la menace d'un retrait de l'organisation de la compétition.

Le dossier de l'accueil de la finale de la Coupe du monde 2030 s'est transformé en question politique en Espagne, à l'approche des élections générales prévues le 29 novembre en cours, après que le désaccord entre les partis et les personnalités de premier plan s'est accentué au sujet du droit de l'Espagne à accueillir la finale.

Le chef de l'opposition espagnole, Alberto Núñez Feijóo, a déclaré qu'il était prêt à pousser son pays à se retirer de l'accueil de la Coupe du monde 2030 si la Fédération internationale de football décidait d'accorder au Maroc le droit d'accueillir la finale.

Feijóo, chef du Parti populaire, a ajouté qu'il allait de soi que l'Espagne accueille cet événement.

Il a ajouté : « L'Espagne doit accueillir la finale de la Coupe du monde. Et si cela ne se produit pas, à mon avis, l'Espagne ne devrait pas participer à l'organisation de la Coupe du monde. »

Interrogé sur le point de savoir s'il chercherait à retirer l'Espagne de l'organisation de la compétition s'il accédait au pouvoir, Feijóo a répondu : « Oui, la réponse est oui. »

Feijóo est le principal opposant au Premier ministre socialiste Pedro Sánchez, qui a déclaré, dans un entretien accordé à la radio « Cadena SER » en septembre, qu'il « œuvre pour que la finale se tienne en Espagne ».

Luis de la Fuente, sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a déclaré en conférence de presse qu'il avait déjà exposé sa position, selon laquelle « la finale doit se tenir en Espagne ».

Le Maroc : aucune renonciation à l'organisation de la finale

De l'autre côté, le Maroc reste attaché à l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 et œuvre de toutes ses forces pour achever le stade Hassan II, afin qu'il soit prêt pour cette mission.

Fouzi Lekjaa, président de la fédération marocaine, avait auparavant annoncé que « la province de Benslimane aura l'honneur d'accueillir la finale », exprimant son espoir de voir l'équipe nationale marocaine disputer cette finale.

Le Maroc estime qu'aucune partie n'a le droit de transformer son antériorité historique ou son expérience en matière d'organisation en une tutelle sur son partenaire ; le Maroc réclame une chance équitable au vu de ses immenses capacités d'organisation et de sa situation géographique privilégiée.

Fouzi Lekjaa a commencé à se concentrer fortement sur ce dossier, des rapports marocains ayant indiqué qu'il se prépare à réorganiser ses cartes au sein de la Confédération africaine de football, dans une démarche qui pourrait mettre fin à l'une de ses responsabilités les plus en vue dans les coulisses du football africain, après s'être orienté vers la présentation de sa démission de la présidence de la commission financière de la CAF, tout en conservant son poste de premier vice-président de la confédération continentale.

Les rapports ont ajouté que cette décision s'inscrit dans le cadre de la volonté du responsable marocain de réorganiser ses priorités et de se consacrer davantage aux responsabilités qui lui incombent au Maroc, que ce soit sur le plan sportif ou gouvernemental, en plus de s'investir dans les dossiers liés aux préparatifs de l'accueil de la phase finale de la Coupe du monde 2030.