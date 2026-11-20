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Footballeur professionnel à 14 ans. Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz pourrait battre tous les records de Ligue 1 et du football français. Le Franco-Portugais impressionne tout le monde et brûle les étapes, au point de pousser Rennes, son club, à lui proposer un contrat pour jouer déjà avec les professionnels. Et surtout à repousser l’intérêt des grands clubs européens.

Né le 5 avril 2012, Thyméo devrait jouer avec les moins de 15 ans mais Rennes l’a déjà surclassé et intégré aux moins de 19 ans avec lesquels il s’entraîne. Il dispute en revanche ses matches avec les moins de 17 ans où il s’est distingué par des gestes de grande classe et une qualité rare. Ses performances et son potentiel ne sont pas passés inaperçus en Europe, au point que plusieurs clubs espagnols se sont intéressés à lui.

Pour éviter tout risque, le club français a pris les devants afin de le conserver. En octobre 2025, Rennes lui a fait signer un contrat semi-professionnel qui entrera en vigueur le 1er juillet 2027, lorsque Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz aura terminé sa scolarité obligatoire. Dès le lendemain, Rennes pourra lui faire signer son premier contrat professionnel, ce qui ferait de lui le plus jeune joueur de Ligue 1, à 15 ans et moins de trois mois.

Comme indiqué, de nombreuses équipes l’ont inscrit sur leurs listes. Parmi elles figure le FC Barcelone qui pourrait aussi tirer parti de la situation familiale du joueur de 14 ans. Son père, en effet, comme l’écrit Rmc, a trouvé du travail en Espagne, ce qui faciliterait également le transfert de son fils, un peu comme lors de l’arrivée en Catalogne, en 2001, de Lionel Messi alors âgé de 13 ans, avec sa famille.

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Malgré les nombreuses rumeurs, le joueur et son entourage ont toutefois expliqué préférer Rennes à un éventuel transfert. Le club breton est d’ailleurs spécialisé dans l’éclosion de jeunes talents, comme ce fut le cas, entre autres, d’Ousmane Dembélé, d’Eduardo Camavinga et de Désiré Doué.

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Le joueur de 14 ans, qui possède les nationalités française et portugaise , évolue au poste de milieu offensif et nombreux sont ceux qui l’ont également comparé à Lionel Messi. Il partage aussi le même équipementier que l’Argentin. Dès son plus jeune âge, il a en effet signé avec Adidas un contrat important, portant sur des montants rarement vus pour un joueur de son âge.

Tout va très vite, donc, pour Thyméo Hanyurwimana Ferreira Cruz, qui devrait intégrer l’équipe première dès l’année prochaine. Le FC Barcelone et Manchester City devront s’y résoudre, pour l’instant. Mais si ses performances exceptionnelles se confirment à l’échelon supérieur, nul doute qu’il recevra de nouvelles offres, toujours plus alléchantes.