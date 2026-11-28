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Le Paderborn s'offre un festival offensif cet après-midi en Bundesliga et submerge Schalke 04 de buts : victoire 8-1 pour le promu, qui confirme son excellent début de saison et grimpe à la neuvième place. L'équipe de Gelsenkirchen tombe, elle, à l'antépénultième place, s'enfonce dans la crise et semble de plus en plus menacée par une nouvelle relégation.

Celui qui brille chez les locaux, capables de marquer en un après-midi autant de buts que depuis le début du championnat (8), a des racines italiennes. Certes, son lieu de naissance est Pforzheim, en Allemagne, mais son prénom et son nom révèlent des origines italiennes évidentes. Il s'agit de Stefano Marino, auteur d'un triplé face à Lorius Karius, le gardien de Schalke, et protagoniste d'un après-midi dont il se souviendra longtemps.

Mais attention : il pourrait ne pas s'agir d'un simple coup d'éclat pour lui, mais de la première grande performance d'une carrière qui reste à écrire et à vivre, et qui pourrait réserver d'autres surprises. Né en 2004, âgé de 22 ans et titulaire de la double nationalité italienne et allemande, Marino a déjà inscrit 6 buts en 13 matches entre Bundesliga et coupe pour sa première année parmi les professionnels en Allemagne. Il a déjà été retenu dans les sélections de jeunes, mais, malheureusement pour l'Italie, seules les équipes allemandes l'ont remarqué jusqu'ici. En septembre 2023, il a également reçu sa première convocation avec les U20 allemands. Un nouveau cas Tresoldi en vue ?

Grand de 186 cm, solide physiquement et doté d'un excellent sens du but, Marino a commencé au Karlsruher, avant de s'aguerrir en prêt à l'Astoria Walldorf, où il a marqué 8 buts. Hannover a ensuite misé sur lui, mais ne l'a fait jouer que dans sa réserve, avant l'arrivée de Paderborn, généralement à l'aise lorsqu'il s'agit de dénicher de jeunes talents.

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D'abord un passage à Paderborn, puis l'étape suivante en 2. Bundesliga où, la saison dernière, il a été décisif avec 7 buts pour la montée dans l'élite. À ce niveau, avec davantage d'espaces et une exigence encore plus élevée, Stefano surprend tout le monde. Recruté pour seulement 150 000 euros, il a déjà vu sa valeur s'envoler. Elle devrait grimper encore davantage après ce triplé inscrit, de surcroît, face à un gardien qui a aussi disputé une finale de Ligue des champions.

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Avant-centre classique, Marino a encore une grande marge de progression. Son jeu est très puissant : il sait attaquer les espaces en partant de loin, exploiter les lignes défensives hautes et forcer l'arrière-garde adverse à reculer. Il s'engouffre rapidement dans les espaces et se déplace bien dans la surface.

Il peut et doit encore progresser techniquement, notamment dans la protection du ballon et la qualité de sa première touche. Ses bases sont toutefois excellentes. Qui sait si, dès les prochains mois, compte tenu également des difficultés de l'équipe de Klopp à ce poste, il ne recevra pas une convocation en équipe nationale A d'Allemagne.