Qui est Rafaela Pimenta, l'avocate héritière de l'empire Raiola ?

Après la disparition de Mino Raiola, c'est Rafaela Pimenta qui est chargée de gérer les affaires de l’écurie. Elle vient donc la femme la plus puissante du football.

Le décès de Mino Raiola en avril 2022 a conduit l'empire du super agent, lequel représentait les intérêts de Pogba, Ibrahimovic, De Ligt et autres, à trouver un nouveau patron. Initialement, il semblait que le cousin Vincenzo pourrait être le nouveau et unique numéro un de l'entreprise, mais c'est finalement Rafaela Pimenta qui a été choisie pour diriger la puissante galaxie.

QUI EST RAFAELA PIMENTA ?

Bras droit de Mino Raiola ces dernières années, cette avocate brésilienne polyglotte a joué un rôle déterminant dans la croissance de l'entreprise. Rafaela Pimenta n'a pas travaillé dans le monde du football au départ, puisqu'elle faisait partie de l'équipe du président brésilien Cardoso, le numéro un du pays au milieu des années 1990 et au début des années 2000.

C'est durant ces années que Raiola et Rafaela Pimenta se sont rencontrés sur le sol brésilien, alors que l'agent commençait à faire son chemin dans le monde des agents sportifs. Cette rencontre a conduit l'avocat à s'installer à Monte Carlo, jouant un rôle essentiel dans « One », la société de Raiola.

Dans l’entreprise « One » de Monte Carlo, une société dans laquelle Pimenta avait des parts en plus de Mino lui-même, c’est Vincenzo Raiola qui œuvre essentiellement, avec des joueurs importants sous sa coupe. Les informations la concernant sont fragmentaires : on ne connaît même pas son âge.

QUELS JOUEURS SONT LES JOUEURS SOUS CONTRAT ?

La liste des joueurs représentés est longue et remplie de stars reconnues de la scène mondiale : Haaland, Pogba, Ibrahimovic, De Ligt, Donnarumma, Matuidi, Verratti, Balotelli, Mazraoui, Lozano et De Vrij, pour ne citer que les plus célèbres. La femme la plus puissante du football, Rafaela Pimenta, poursuit le travail de Raiola après 18 ans de collaboration.