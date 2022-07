Qui est Pernille Harder, la joueuse la plus chère du football féminin ?

La capitaine danoise Pernille Harder est considérée comme l'une des meilleures joueuses du monde.

Pernille Harder est sans conteste la titulaire de l'équipe du Danemark lors de l'UEFA Women's Euros 2022 et est très appréciée sur et en dehors du terrain.

La joueuse de Chelsea a remporté le prix " The Best " de l'UEFA en 2018 et 2020 et est la meilleure buteuse de l'histoire du Danemark avec 69 buts en 136 matchs joués. L'attaquante est la principale source d'espoir pour les fans danois au Championnat d'Europe après que son but solitaire contre la Finlande offre aux Danois la possibilité de passer au stade suivant de la compétition.

Une victoire contre l'Espagne permettrait aux Scandinaves de se qualifier pour la prochaine étape de la compétition et d'affronter le pays hôte, l'Angleterre, en quart de finale.

Harder a rejoint le club suédois de Linköpings en 2012 à l'âge de 18 ans, où elle a marqué 71 buts en 88 matchs. Les géants allemands de Wolfsburg l'ont remarquée et dans la Frauen Bundesliga, la Danoise s'est imposée comme une star majeure du jeu où elle a presque tout gagné avec l'équipe allemande, à l'exception du graal sacré de la Ligue des champions, où elle a terminé avec une médaille de finaliste à deux reprises.

En 2020, elle a signé à Chelsea, devenant ainsi la recrue la plus chère de l'histoire du football féminin, les Londoniens ayant déboursé près de 300 000 euros pour la faire signer. Avec les Blues, elle réalise un doublé coupe-championnat lors des saisons 2020-21 et 2021-22, mais la médaille de vainqueur de la Ligue des champions échappe toujours à l'attaquante. Harder est une militante des droits LGBT et a remporté plus de 130 sélections en équipe nationale danoise.