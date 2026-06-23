« Qui est le roi de l'Afrique ? »… La défaite du Sénégal ravive les blessures de la finale de la Coupe d'Afrique des nations

La défaite décevante du Sénégal face à la Norvège (3-2), emmenée par la star Erling Haaland, lors de la Coupe du monde 2026, a déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux, qui s'est transformée en une joute verbale acharnée entre les supporters des « Lions de la Teranga » et les Marocains au sujet de l'équilibre des forces dans le football africain.

Il s’agit de la deuxième défaite consécutive des Lions de la Teranga dans la compétition, après leur revers 1-3 face à la France. Pour leur dernier match de groupe contre l’Irak, ils viseront une victoire leur permettant d’espérer intégrer le club des meilleurs troisièmes, la France et la Norvège étant déjà qualifiées aux deux premières places.

De son côté, la sélection marocaine a d’abord partagé les points avec le Brésil après une performance dominatrice, avant de battre l’Écosse. Un dernier match a priori à sa portée contre Haïti devrait lui ouvrir les portes du deuxième tour.

Selon le site « Foot Mercato », des débats animés ont opposé les deux camps, ponctués de piques et de provocations. De nombreux internautes marocains ont souligné la supériorité actuelle des « Lions de l’Atlas » sur la scène continentale, profitant des déboires sénégalais dans la compétition, tandis que certains supporters sénégalais reconnaissaient les difficultés rencontrées par leur équipe depuis le début du tournoi.

Les observateurs ont souligné les écarts fondamentaux entre les deux nations en matière de préparation, d’infrastructures et de suivi technique, tandis que la sélection sénégalaise reste minée par des crises internes liées au statut contractuel de l’entraîneur Babi Thiaw et au non-versement des primes.

Les maigres performances des « Lions de la Teranga » alimentent un débat récurrent sur la hiérarchie des grandes nations africaines, d’autant plus depuis les prouesses du Maroc lors de la dernière Coupe du monde au Qatar en 2022. alors que les Lions de l’Atlas continuent d’impressionner tant au Qatar qu’au cours de l’édition en cours.

Le débat ne devrait s’apaiser qu’après la rencontre décisive face à l’Irak, match que les observateurs africains suivent avec attention pour savoir si les Lions retrouveront un peu de leur lustre ou si une élimination précoce n’alimentera pas davantage la crise et la thèse d’un trône continental désormais occupé par le Maroc.

Les germes de cette polémique remontent à la crise de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier dernier, lorsque le Sénégal avait initialement remporté le titre aux dépens du Maroc, avant que la Confédération africaine de football (CAF) ne lui retire pour l’attribuer au Maroc suite au forfait du Sénégal. La Fédération sénégalaise s’était alors tournée vers le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour récupérer le titre.