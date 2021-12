Qui est le meilleur entre Salah ou Hazard ? Nasri et Beye ne sont pas d'accord

Samir Nasri et Habib Beye ont évolué ensemble à l'Olympique de Marseille, parmi leurs autres points communs, les deux hommes ont également joué en Premier League, du côté d'Arsenal et de Manchester City pour le meneur de jeu alors que le défenseur droit a évolué à Newcastle et Aston Villa, et ils sont désormais également consultant pour Canal Plus. Dans une émission visant à promouvoir la Premier League nommé Big Five où cinq consultants de la chaîne cryptée partagent leur expérience de la Premier League, Samir Nasri et Habib Beye ont eu un débat concernant deux ailiers de la Premier League.

En effet, au moment de choisir le onze historique de la Premier League en compagnie de leur partenaire du soir, à savoir Robert Pirès, Olivier Dacourt et Florent Sinama-Pongolle, les deux anciens joueurs de l'Olympique de Marseille ont exprimé leur désaccord sur la vision de chacun concernant Eden Hazard et Mohamed Salah. Alors que Cristiano Ronaldo était indiscutable dans ce onze sur un côté, de l'autre, le débat était ouvert. Et au moment où Samir Nasri a proposé le nom d'Eden Hazard, Habib Beye a affiché sa préférence pour Mohamed Salah au détriment du Belge.

Beye surpris par la comparaison entre Salah et Hazard

"Attendez messieurs, vous pensez vraiment qu’Eden Hazard est meilleur qu’Eden Hazard ? Vous êtes sérieux ?", a lancé l'ancien défenseur de Newcastle. Dans la foulée, Samir Nasri, lui a répondu, défendant l'ancien ailier de Chelsea qui a été élu meilleur joueur de Premier League en 2015 : "Eden Hazard quand il était à Chesea, c’était quelqu’un ! Waouh. C'est quelqu'un !".

Un argument insuffisant pour convaincre Habib Beye. Certes, le Belge a marqué la Premier League avec des actions de folie, mais l'entraîneur du Red Star a insisté sur le gouffre statistique entre Eden Hazard et Mohamed Salah : "J’aimerais qu’on me sorte les statistiques d’Eden Hazard et celles de Mohamed Salah. Mohamed Salah a mis le double de buts qu’Eden Hazard, juste en championnat, je vous le dis".

Nasri prend plus de plaisir à voir jouer Hazard

Si les statistiques sont à l'avantage de l'Egyptien, davantage buteur que le Belge, Samir Nasri a persisté avançant notamment qu'il a été plus impressionné et subjugué par la façon de jouer de l'ailier évoluant actuellement au Real Madrid : "La vérité, toi en tant que coach, quand tu le regardes jouer, tu aimes bien Salah ? C’est un égoïste, il garde un peu trop la balle". "Bien sûr que Mohamed Salah m'agace par rapport à Sadio Mané...", a répondu Habib Beye. "Mais si vous mettez Eden Hazard... Messieurs quand même Ryan Giggs, par rapport à Eden Hazard..."

Finalement, c'est Ryan Giggs qui a obtenu le suffrage collectif. Mais les deux anciens joueurs de l'OM ont ouvert un débat intéressant qui risque de diviser de nombreux observateurs du football. Certes, Eden Hazard a moins marqué de son empreinte par les statistiques, mais il était inarrêtable durant son passage à Chelsea et a permis aux Blues de remporter le titre à deux reprises tandis que l'Egyptien marque énormément de buts mais a pour l'instant eu moins de réussite sur le plan collectif à l'échelle nationale, étant donné que ce débat prenait en compte uniquement la Premier League.