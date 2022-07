Qui est le footballeur le plus riche du monde : Ronaldo, Messi ou un autre ?

Y a-t-il un footballeur plus riche que Messi ou Ronaldo ? Et Neymar ? GOAL se penche sur la question...

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dominent le paysage footballistique européen depuis plus d'une décennie. Ils sont employés par deux grandes puissances européennes, le Paris Saint-Germain et Manchester United, et sans surprise, les deux joueurs figurent parmi les athlètes les mieux payés au monde.

Selon Forbes, Lionel Messi était l'athlète le mieux payé avec 130 millions d'euros de revenus bruts avant impôts l'année dernière. Alors que son grand rival Ronaldo est troisième derrière Messi et la superstar de la NBA LeBron James - 121,2 millions d'euros - avec 115 millions d'euros. Neymar, le coéquipier de Messi au PSG, est quatrième sur la liste avec des gains proches de 95 millions de dollars. Dans la liste des 10 premiers, ce sont les trois seuls footballeurs qui ont été retenus. Mais Messi est-il le footballeur le plus riche de la planète ? GOAL tente de le découvrir...

Qui est le footballeur le plus riche du monde ?

Messi, Ronaldo et Neymar peuvent être les plus gros bonnets, mais leur valeur nette est bien inférieure à celle du footballeur le plus riche du monde. Faiq Bolkiah - fils du prince de Brunei - avec une valeur estimée à 20 milliards d'euros, joue dans une catégorie à part et est le footballeur le plus riche de la planète.

Faiq Bolkiah

Le capitaine de l'équipe nationale du Brunei appartient à l'une des familles les plus riches du monde. Son père, Jefri Bolkiah, est le prince de Brunei et son oncle Hassanal est le sultan ou monarque du pays. Le jeune homme de 24 ans a passé ses années de formation dans les académies de Southampton, Chelsea et Leicester City.

Cependant, après avoir échoué à se faire une place dans les équipes seniors des formations de Premier League, il a rejoint Maritimo au Portugal en 2020. Après y avoir passé un an, il a rejoint Chonburi en Thaïlande. Dans le championnat thaïlandais, il a fait 14 apparitions et compte quatre passes décisives à son actif. Bolkiah compte six apparitions avec son équipe nationale et a marqué une fois.

Mathieu Flamini

L'ancien milieu de terrain d'Arsenal n'est peut-être pas considéré comme le plus grand sportif, mais il s'est exceptionnellement bien débrouillé lorsqu'il s'est lancé dans des activités secondaires en tant qu'entrepreneur. Il est le cofondateur de GF Biochemicals, un important producteur d'acides lévuliniques et de dérivés. L'entreprise a son siège en Italie et est présente aux Pays-Bas. Son partenaire dans l'entreprise est Pasquale Granata. La valeur nette de Flamini est supérieure à 10 milliards d'euros.

Cristiano Ronaldo

Le Portugais n'est pas seulement une légende du football, mais aussi un magnat des affaires. Il a conclu des accords de parrainage avec Nike, ZTE, KFC, Samsung et de nombreuses autres marques multinationales. CR7 est lui-même une marque et possède une ligne de vêtements et d'accessoires de luxe. Il possède également une impressionnante chaîne hôtelière appelée CR7 Pestana. Sa valeur nette est proche de 500 millions d'euros.

Lionel Messi

Lionel Messi gagne peut-être plus avec le PSG que Cristiano Ronaldo à Manchester United, mais l'Argentin est derrière son rival professionnel dans l'indice de la valeur nette. Comme Ronaldo, il possède également sa propre ligne de vêtements, la boutique Messi, qu'il a inaugurée en 2019 à Barcelone.

Il est le propriétaire de la chaîne d'hôtels MiM, une marque haut de gamme dans laquelle Messi a investi environ 30 millions d'euros en 2017. Le joueur a également un contrat à vie avec Adidas et endosse plusieurs autres marques comme Pepsi, MasterCard et Budweiser. Sa valeur nette est d'environ 400 millions d'euros.

David Beckham

L'international anglais s'est peut-être retiré du sport depuis un certain temps, mais il reste une superstar mondiale. Il est copropriétaire de l'Inter Miami, une équipe de MLS, et continue d'être l'ambassadeur de H&M, Adidas, Diageo et L'Oréal, pour n'en citer que quelques-uns. Selon le Sun , Beckham a gagné environ 35 millions d'euros en dividendes de sa société DB Ventures Limited au cours des années 2016 et 2017, ce qui signifie qu'il a gagné environ 42 000 livres sterling par jour pendant cette période).

Les documents déposés à la Companies House ont montré que Beckham a reçu un dividende de 20 millions d'euros en 2017 de sa société DB Ventures Limited, après avoir précédemment reçu un dividende de 10,5 millions d'euros en 2016. Sa valeur nette est estimée à environ 400 millions d'euros.

