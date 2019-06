Qui est l'arbitre de la finale 2019 de Ligue des champions entre Tottenham et Liverpool ?

Damir Skomina, l'homme en noir de la finale 2019 de Ligue des champions, n'a porté chance ni aux Spurs ni aux Reds par le passé. Présentation.

Alors que les joueurs de et de se rendent au Wanda Metropolitano, le stade de l'Atletico Madrid, pour la finale 2019 de la Ligue des champions le 1er juin, avec l'espoir de faire la une des journaux le lendemain, un homme espère rester dans l'ombre et passer une soirée tranquille : Damir Skomina.



Le Slovène de 42 ans est un arbitre très expérimenté, inscrit sur la liste de la FIFA depuis 2003.



Il a notamment dirigé certains des plus grands matches européens, dont la Supercoupe d'Europa 2012 entre et l'Atletico Madrid, remportée 4 à 1 par les Espagnols à . Radamel Falcao avait réalisé en première période un coup du chapeau mémorable.



Par la suite, il a été nommé quatrième arbitre de la finale de la 2013, tout en dirigeant la finale de remportée par en 2017, contre l’ Amsterdam à Solna ( ).



Il était aussi sur le terrain lors de la 2018, lors de laquelle il a supervisé la victoire du 2-1 en phase de groupes contre la , le succès 1-0 de la sur l' et le dernier affrontement entre la Suède et la , remporté 1-0 par les Suédois.



On se souviendra peut-être plus facilement que cette saison, c'est lui qui a accordé à Manchester United le pénalty controversé dans les tout derniers instants de la rencontre face au au Parc des Princes, synonyme d'élimination surprise des Parisiens en huitième de finale de Ligue des champions (2-0 à l'aller, 1-3 au retour).

Seuls les Reds ont déjà gagné un match arbitré par Skomina

Cependant, les supporters de Liverpool se souviendront peut-être encore mieux de lui pour avoir arbitré leur dernier match de phase de poules face à Naples, qu'ils devaient absolument gagner pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2018-2019 (victoire 1-0).



Étonnamment, c’était la première victoire des Reds lors de leurs cinq matches arbitrés par Skomina. Ils avaient été battus lors des quatre matches précédents : un match à domicile contre la en Ligue des champions en 2009, puis des matches à l'extérieur contre , et la Roma.



L’équipe de Jürgen Klopp peut être réconfortée par le fait que l’expérience de Tottenham avec cet arbitre n’est pas meilleure.



Les Spurs n'ont réussi à gagner aucun des trois matches placés sous le contrôle de l'officiel slovène, bien qu'ils aient obtenu un match nul contre en 2007 et contre en 2014. Le seul match de Ligue des champions de Tottenham qu'il a arbitré fut l'incroyable défaite 4-3 contre l'Inter en décembre 2010, un match au cours duquel un triplé de Gareth Bale avait entretenu l'espoir d'un magnifique comeback pour les Londoniens, eux qui étaient menés 4-0 après 35 minutes de jeu.

En Angleterre, le nom de Skomina est également associé au fait qu'il est le premier arbitre à avoir expulsé un gardien de but des Three Lions en match officiel, à savoir Robert Green, lors d'une défaire 1-0 face à l’ en éliminatoires à la Coupe du monde 2010.