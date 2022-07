Qui est la femme de Robert Lewandowski, nutritionniste et artiste martiale ?

Robert Lewandowski est devenu la dernière recrue du FC Barcelone, mais il ne débarquera pas seul dans la ville catalane.

Il sera accompagné de sa femme, Anna Lewandowska, qui est une sportive reconnue dans son pays natal, la Pologne.

La jeune femme de 33 ans est une athlète polonaise qui pratique le karaté et a représenté son pays à de nombreuses reprises.

Depuis des années, elle fait également la promotion d'un mode de vie sain et d'une bonne alimentation, avec plusieurs membres de son équipe.

Elle a fait ses débuts à l'âge de 13 ans seulement, car elle a eu deux grandes inspirations dès son plus jeune âge : son oncle Pawel Krzywanski (multiple médaillé dans les championnats internationaux de karaté) et sa fille Katarzyna (championne du monde, d'Europe et de Pologne en kata individuel).

Anna Lewandowska a ensuite obtenu elle-même de nombreux succès sportifs, remportant 38 médailles aux championnats de Pologne, d'Europe et du monde.

Elle a également un large éventail d'autres projets. Comme mentionné ci-dessus, elle essaie de donner des conseils sur les habitudes de vie saines et des astuces nutritionnelles. avec son équipe.

Elle le fait par le biais du blog Healthy Plan by Ann. En outre, en 2014, elle a publié son livre "Live healthy and active with Anna Lewandowska".

Elle a également sorti plusieurs DVD dans lesquels elle partage des exercices et des entraînements pour rester en forme.

Ainsi, Anna Lewandowska se définit comme une sportive et une femme d'affaires qui développe une grande partie de ses activités dans la santé et le bien-être. Ç

À plusieurs reprises, elle a collaboré avec son mari dans des campagnes et beaucoup attribuent l'impressionnante forme physique de Lewandowski, âgé de 33 ans, aux connaissances nutritionnelles que possède sa femme.