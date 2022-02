Qui est à blâmer maintenant ? Sans Ronaldo, Manchester United a encore déçu contre Burnley

L'un des nombreux problèmes de Manchester United en ce moment est qu'il est si prévisible. Mardi, dans un sévère cas de déjà-vu, l'équipe de Ralf Rangnick a dominé la première mi-temps contre Burnley, avant d'encaisser un but peu après la pause, puis de perdre toute confiance en gâchant ses chances de victoire. Vous pensez avoir déjà entendu cette histoire ? C'est parce que c'est le cas, il y a quatre jours à peine, contre Middlesbrough.

Une première période brillante

Ce qui semblait devoir être une soirée facile pour Manchester United face à la lanterne rouge de la Premier League s'est soldé par un retrait du top 4, puisque le match nul 1-1 à Turf Moor a permis à West Ham de les rattraper après la victoire des Irons sur Watford. Pour ajouter un peu plus de confusion à l'affaire, Cristiano Ronaldo n'était même pas sur le terrain pendant la majeure partie de la soirée, ce qui signifie que la faute qui lui a été imputée ces dernières semaines devra désormais être placée ailleurs.

En vérité, ceux qui ont mis en cause Cristiano Ronaldo ont vu leurs arguments se renforcer au cours des 45 premières minutes. L'international portugais a été laissé sur le banc et le trio de tête composé de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Edinson Cavani s'est montré beaucoup plus fluide et dangereux sans lui.

Si cela n'avait pas été Nick Pope dans le but de Burnley et deux décisions discutables des arbitre pour écarter une tête de Raphael Varane et un but contre son camp de Ben Mee, les Red Devils auraient pu prendre une bonne avance à la pause. Comme contre Middlesbrough, ils ont été dominants, et le premier but de Paul Pogba en 384 jours était le moins qu'ils méritaient. Mais le problème est là : ils semblent incapables de produire ce niveau de performance sur 90 minutes.

Une seconde période à oublier

La même chose s'est produite à Aston Villa, où ils ont gaspillé une avance de deux buts, et à nouveau après avoir mené 1-0 contre Middlesbrough. On peut pointer du doigt les occasions manquées et le manque de finition clinique avant que l'adversaire ne riposte, mais cette équipe devrait avoir suffisamment de talent et de volonté de gagner pour se remettre de la déception d'avoir concédé une égalisation.

Au lieu de cela, ils ont eu du mal à se créer de nombreuses occasions en seconde période, n'enregistrant aucun tir cadré après la pause, et David de Gea a été soudainement mis à contribution à plusieurs reprises après avoir été spectateur pendant une grande partie de la première période. Les problèmes les plus évidents de ce match se trouvaient peut-être en défense, où Harry Maguire a connu une soirée à oublier.

Maguire à la rue

Après avoir été pénalisé pour la faute qui a conduit au refus du but de Varane, il a ensuite tenté de défier Wout Weghorst en seconde période, laissant un espace derrière lui qui a finalement conduit à l'égalisation de Jay Rodriguez. C'était le premier but de Burnley en championnat à domicile contre Manchester United depuis 2009, et seulement le troisième but qu'ils ont marqué au cours de leurs 731 dernières minutes de football, dont deux contre l'équipe de Rangnick après le but d'Aaron Lennon à Old Trafford fin décembre.

Maguire a également eu la chance d'éviter un carton rouge après avoir bloqué Rodriguez alors qu'il semblait avoir le champ libre pour se rendre vers le but de Manchester United, et Rangnick doit certainement trouver un moyen de renforcer sa ligne défensive.

L'article continue ci-dessous

A l'autre bout du terrain, après avoir embrassé ses protège-tibias sur son banc, Ronaldo a été lancé dans le vent et la pluie pour les 22 dernières minutes. Mais il n'a pu réussir que quelques coups de tête non cadrés, et le joueur de 37 ans connaît désormais sa plus longue période de disette depuis dix ans, avec cinq matches sans but. Comme c'est devenu sa marque de fabrique, il a quitté le terrain en trombe à la fin du match, ne montrant aucun signe de reconnaissance à l'égard de qui que ce soit sur le terrain ou des supporters derrière lui.

Mais si l'attitude de Ronaldo continue de susciter des questions, les échecs de Manchester United sur le terrain ne peuvent pas reposer uniquement sur ses épaules. Depuis son retour triomphal en septembre, il n'a été titularisé qu'à quatre reprises en Premier League, et aucun de ces matches ne s'est soldé par une victoire (quatre nuls). Mardi soir, il est apparu que Ronaldo était peut-être un problème, mais pas le problème de Manchester United. S'ils ne parviennent pas à trouver une solution à ce problème, alors leur nouveau manager permanent pourrait bien devoir se contenter de la Ligue Europa au début de la saison prochaine.