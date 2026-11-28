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John Terry, ancien capitaine de Chelsea, a suscité le débat en couvrant d'éloges exceptionnels l'une des stars d'Arsenal, qu'il considère sans la moindre hésitation comme le meilleur joueur du monde « actuellement » à son poste.

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Il s'agit du gardien des Gunners, l'Espagnol David Raya, arrivé à Arsenal en provenance de Brentford en août 2023, d'abord sous forme de prêt, avant que l'opération ne se transforme en transfert définitif l'année suivante contre 27 millions de livres sterling.

Le gardien de 31 ans a été l'un des éléments clés du succès d'Arsenal la saison dernière, lorsque l'équipe a remporté le titre de Premier League et atteint la finale de la Ligue des champions.

Raya a maintenu le même niveau de performance cette saison, contribuant à l'envolée d'Arsenal en tête du classement de Premier League, avec six points d'avance après 11 journées, ce qui a poussé Terry à lui décerner une appréciation exceptionnelle.

« Quand on regarde Raya, on se demande : qui aurait imaginé qu'il était aussi bon ? C'est le meilleur gardien du monde, à 100 % », a déclaré l'ancien capitaine de Chelsea lors d'un entretien avec Rory Jennings.

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Terry a ensuite expliqué les raisons de son admiration pour le gardien espagnol : « Il maîtrise parfaitement les centres, il domine sa surface et il est impressionnant des deux pieds. Il est vraiment formidable ».

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Les éloges de Terry ne se sont pas limités à Raya : ils se sont étendus à l'ensemble de la défense d'Arsenal, l'ancien défenseur estimant que l'équipe dispose d'un groupe défensif capable d'entrer dans le débat sur les meilleures défenses de l'histoire de la Premier League. « Je pense qu'ils sont (incroyablement) bons et, s'ils atteignent le niveau que j'attends d'eux et parviennent à remporter trois titres consécutifs, je pense qu'ils doivent faire partie de la discussion », a-t-il affirmé.

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Il a poursuivi : « On peut débattre de qui est le meilleur individuellement, tel joueur ou tel autre, mais je pense que s'ils ont les titres, ils doivent faire partie de la discussion, que ce soit en tant que groupe défensif ou sur le plan individuel ». Arsenal s'apprête à montrer sa solidité défensive face à Manchester City, demain dimanche, dans un match qui lui offre l'occasion de creuser l'écart avec l'un de ses principaux rivaux pour le titre.

Raya avait manqué le match contre le Borussia Dortmund mardi dernier en Ligue des champions, après s'être blessé à l'épaule lors du nul 2-2 face à Newcastle United lors de la précédente journée de championnat. Mikel Arteta n'a toutefois pas exclu son retour contre Manchester City, assurant que la décision n'avait pas encore été prise.

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