Qui a inventé le football ? Où et quand ce magnifique jeu est né ?

Le football est sans aucun doute le sport le plus populaire au monde, et des événements tels que la Coupe du monde, qui sont regardés par des centaines de millions de personnes, en témoignent.

C'est un jeu très accessible, qui se joue partout sur la planète, dans les rues et les jardins comme sur les terrains vierges, et qui se déroule aussi bien en intérieur qu'en extérieur et sur la scène virtuelle.

Étant donné qu'il suffit d'un ballon, de quelques joueurs, d'un endroit où jouer et d'une vague idée de but, il n'est pas surprenant que ce sport ait traversé le monde.

Les jeux de balle font depuis longtemps partie du jeu humain et le football, tel que nous le connaissons aujourd'hui, fait partie intégrante de la vie des sociétés du monde entier depuis le 19e siècle.

Qui a inventé le football et quand ? Où est né le "beau jeu" ? Goal se penche sur l'histoire et les origines de ce sport.

Qui a inventé le football et quand ?

Le football tel que nous le connaissons aujourd'hui - parfois appelé football d'association ou soccer - a vu le jour en Angleterre, avec l'établissement de règles par la Football Association en 1863.

Depuis lors, si les règles du sport ont progressivement évolué (jusqu'à l'utilisation de la VAR, par exemple), le football a plus ou moins conservé la même constitution générale et les mêmes objectifs.

Diverses parties de football existaient auparavant en Angleterre et se jouaient sur les pelouses des écoles publiques, mais en l'absence de règles standardisées, les parties étaient plutôt chaotiques.

Il existait un certain nombre de codes de règles différents, tels que les règles de Cambridge et les règles de Sheffield, ce qui signifiait qu'il y avait souvent des désaccords et de la confusion parmi les joueurs.

Bien qu'aucun individu ne puisse prétendre être l'"inventeur" du football, Ebenezer Morley est considéré comme le "père" de la Football Association. Il est le fondateur du Barnes Football Club, et c'est sa lettre au journal Bell's Life qui est à l'origine de la réunion historique qui a établi les nouvelles règles.

Cette réunion, qui a eu lieu le 26 octobre 1863 à la Freemasons' Tavern de Great Queen Street à Londres, a rassemblé les représentants de 12 clubs et le jeu de football a été rapidement codifié.

Aujourd'hui, le football est présidé au niveau mondial par la FIFA, qui a été créée en 1904 (41 ans après la FA).

L'IFAB (International Football Association Board) est le "gardien" des lois du jeu et est géré par la FIFA ainsi que par les quatre associations britanniques (Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord).

Quelles étaient les premières formes de football ?

Si les personnes associées au football en Angleterre sont fières de pouvoir être considérées comme les "inventeurs" du football moderne, d'autres formes ont été enregistrées ailleurs, et bien avant.

En effet, la forme la plus ancienne de football est le "cuju", joué en Chine sous la dynastie Han, de 206 av. J.-C. à 220 ap.

Le "cuju" se traduit littéralement par "coup de pied dans le ballon" et le but du jeu est de frapper le ballon dans un filet. Comme les formes ultérieures du jeu en Angleterre, le cuju interdisait l'utilisation des mains.

Dans la Grèce antique, il existait également un jeu similaire au football, appelé "episkyros".

Le nom du jeu signifie "balle commune" et implique deux équipes de joueurs (avec un nombre comparable à celui du football) avec une balle. Les joueurs étaient toutefois autorisés à se servir de leurs mains.

L'"Episkyros" était souvent violent par nature et on pense qu'il a un lien avec le jeu romain antique "harpastum", qui signifie "emporté".

Nous pouvons donc constater que de nombreux jeux de football différents ont vu le jour dans le monde et ont évolué au fil du temps.

Heureusement pour les fans d'aujourd'hui, la FA et la FIFA ont décidé d'établir une nouvelle norme, qui pourrait être appréciée par tous dans le monde entier. Le reste appartient à l'histoire.