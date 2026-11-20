Comment regarder Quevilly - Valenciennes avec un VPN

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France DAZN

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Avant-match

Ligue 3 - Journée 13 21 nov. 2026 - 08:45

Quevilly reçoit Valenciennes pour un match de Ligue 3 qui revêt une réelle importance pour les deux équipes à l’approche de la fin de saison.

Quevilly aborde cette rencontre dans une forme correcte, avec trois victoires lors de ses quatre derniers matches toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-0 contre Dunkerque en Coupe de France, et l’équipe a été difficile à déstabiliser à domicile cette saison.

Le club hôte occupe actuellement la 10e place du classement de Ligue 3. Il se trouve ainsi confortablement installé en milieu de tableau, mais reste à portée de la première moitié du classement si les résultats continuent de lui être favorables.

Valenciennes, en revanche, est dans une situation plus délicate. À la 15e place, le club a besoin de points pour s’éloigner du bas du classement. Ses résultats sont irréguliers : sa victoire contre Neuvillette Jamin en Coupe de France lors de sa dernière sortie lui donne des raisons d’espérer, mais il n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de Ligue 3.

L’historique des confrontations ajoute encore à l’intérêt de cette affiche. Les deux équipes se sont affrontées en avril de cette année, Quevilly s’imposant 3-2 dans un match qui a montré qu’aucune des deux ne manque d’envie d’attaquer.