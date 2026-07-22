Les rebondissements inattendus concernant l'avenir du capitaine de l'équipe d'Égypte, Mohamed Salah, l'une des principales cibles du club turc de Beşiktaş sur le marché des transferts estival, se poursuivent.

Il s'est avéré que la star égyptienne, qui maintient des contacts étroits avec la direction du club en noir et blanc, a posé ses premières questions sur le club lors de l'entretien qu'il a eu avec l'entraîneur de l'équipe, Vincenzo Italiano.

Selon le site de la chaîne cnnturk, Salah s'est renseigné en détail, lors de sa conversation avec le technicien italien, sur les plans de la nouvelle saison.

Le site a indiqué que l'ailier chevronné a demandé des informations complètes sur la composition de l'effectif, les transferts prévus dans la période à venir et les objectifs sportifs de l'équipe sur les plans national et continental.

À lire aussi : Nouvelle déclaration de Motsepe concernant le litige entre le Maroc et le Sénégal

Il a notamment posé des questions telles que : « Qui sera dans l'équipe, avec qui vais-je jouer ? ».

Le site a confirmé que la star égyptienne voulait connaître les noms des joueurs avec lesquels il évoluera en attaque, la philosophie de jeu adoptée par l'équipe et les objectifs de Beşiktaş en ce qui concerne les compétitions européennes.

Il a précisé que Salah accorde une grande importance au niveau des joueurs actuels, ainsi qu'à la qualité des nouveaux transferts planifiés et à l'ambition du club de remporter des titres.

De son côté, la direction de Beşiktaş cherche à accélérer le processus de conviction de l'attaquant âgé de 34 ans en lui promettant un effectif fort et compétitif.

Le site a souligné que les négociations entre les deux parties progressent de manière positive, que la direction poursuit ses efforts pour renforcer l'effectif et que Salah suit les développements de près.

À lire aussi : Non content de l'avoir embarrassé lors du Mondial... Mbappé ouvre un nouveau front avec Messi

À lire aussi : Après l'embrasement des théories du complot... le père de la star argentine explique le message énigmatique de Messi