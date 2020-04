Qu'est-il arrivé à Pietro Pellegri ? Le prodige au 25m€ vit un enfer avec les blessures à Monaco

Salué comme le 'nouveau Messi' quand il a percé, le deuxième joueur de 16 ans le plus cher du monde n'a plus joué en match officiel depuis 2018.

Lorsque Pietro Pellegri a rejoint en janvier 2018, il était un jeune joueur avec le monde à ses pieds. Les 25 millions d'euros que le club de la Principauté a payé à Gênes pour le jeune attaquant de 16 ans étaient le reflet de ce qu'il avait accompli dans sa jeune carrière jusqu'alors. Il était devenu le plus jeune joueur de de l'histoire à 15 ans et 280 jours, a été titularisé pour la première fois dans le match d'adieu de Francesco Totti à Rome avec un but.

Seul le a payé plus cher pour un joueur de 16 ans dans l'histoire du football, Vinicius Junior coûtant 46 millions d'euros aux Merengue à l'été 2017. Le déménagement en semblait logique pour Pellegri. À peine six mois plus tôt, Monaco était apparu en demi-finale de la avec une collection passionnante de jeunes joueurs prometteurs dirigée par Kylian Mbappe, qui avait ensuite été transféré au pour le deuxième transfert le plus cher de tous les temps.

Joueur grand et élégant, Pellegri ne devait pas remplacer Mbappe, mais après sa signature, il était prévu que le jeune italien soit incorporé progressivement dans l'équipe première avec effet immédiat. Pour Pellegri, cependant, ses deux années en France se sont transformées en un cauchemar, les blessures s'enchaînant les unes après les autres le limitant à seulement six apparitions pour le club de .

Il a réussi à devenir le premier joueur né au 21e siècle à marquer dans l'élite en France, réalisant un doublé remarquable ayant déjà battu le même record en , mais depuis ce but contre le 26 août 2018, il a à peine été vu. Ses problèmes à l'aine et aux muscles des ischio-jambiers sont chroniques, c'est un cas très souvent évoqué lors de la discussion sur l'intégration rapide des jeunes joueurs dans le football professionnel.

Jardim : "Attention à ne pas briser les jeunes joueurs"

"Peut-être que nous devons parler des idées que nous avons de prendre des jeunes joueurs qui ont 14 ou 15 ans. Nous pensons qu'ils sont des adultes en miniature", a déclaré l'ancien entraîneur Leonardo Jardim à France Football en novembre après que le jeune attaquant ait eu une autre problème musculaire. "La plupart du temps, nous tuons des joueurs. Après cela, personne ne prend ses responsabilités. Peut-être que s'ils avaient été plus prudents il y a deux ou trois ans lors de l'entraînement de Pietro à Gênes, il n'aurait pas tous ces problèmes musculaires aujourd'hui".

"Un gars de 16 ans n'est pas un adulte miniature. Nous devons respecter cela. Aujourd'hui, nous pensons qu'un garçon de 15 ou 16 ans a été formé. Ce n'est pas vrai. La maturité arrive à 18 ou 19 ans en ce qui concerne les os et les tendons. Nous devons transmettre ce message car cela peut briser la vie des jeunes joueurs", a ajouté le Portugais. Pietro Pellegri n'est peut-être pas brisé, mais il existe de nombreuses preuves suggérant que sa carrière a été perturbé.

"Nous avons le nouveau Messi ... il s'appelle Pellegri", a déclaré le propriétaire de Gênes Enrico Preziosi en 2015. Le monde en a vu peu de preuves d'un joueur dont l'idole est en réalité Zlatan Ibrahimovic, un attaquant complet bien plus près de ses dimensions. En effet, la dernière fois qu'il a honoré un match en compétition officielle avec les Rouge et Blanc à Monaco c'était le 25 septembre 2018. À cause de cela, il n'a pas été inclus dans la liste NxGn de cette année - le compte à rebours de Goal des 50 meilleurs footballeurs adolescents de la planète. Pietro Pellegri était encore éligible à ce classement, il n'a eu que 19 ans au début du mois et avait été inclu dans le classement en 2018 et 2019.

Chaque fois qu'il s'approche d'un retour au terrain, il rechute, tandis que la suspension de la imposée par le Coronavirus signifie qu'il devra attendre sa prochaine opportunité, après un retour tant attendu à l'entraînement complet avec la première équipe, le 5 mars, environ 527 jours, après son dernier match. Bien que la mise à pied forcée puisse lui permettre de développer la force et la forme physique de son corps en pleine croissance, quand il jouera, ce sera sûrement avec une certaine appréhension. Déjà cette saison, il a tenté de revenir et a même réussi a jouer quelques minutes lors d'un match amical contre son ancien club de Gênes en novembre. Une autre blessure, cependant, a signé son retour rapide à l'infirmerie.

La façon dont il s'en tirera à son retour sur le terrain est une supposition. Un joueur qui semblait autrefois sûr semble désormais un pari risqué après une absence qui s'étalera sur 18 mois. Avec seulement 16 matches dans sa carrière professionnelle, il se trouve déjà à la croisée des chemins. Ce qui semblait autrefois un joueur si prometteur menace de se transformer en un récit de ce qu'il aurait pu être. Seul Pellegri peut décider de la route qu'il prendra. La question est : son corps le laissera-t-il faire ce choix ?