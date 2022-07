Quels sont les "leviers économiques" du FC Barcelone ? Le terme financier et le marché des transferts expliqués

Le FC Barcelone actionne ses leviers économiques pour lever des fonds et c'est un geste audacieux. Mais en quoi ça consiste-t-il ?

Le FC Barcelone a peut-être renforcé son équipe avec des joueurs comme Robert Lewandowski et Raphinha, mais il l'a fait pendant une période de difficultés économiques sans précédent pour le club. Le géant de la Liga a dépensé beaucoup d'argent cet été, alors qu'ils n'a pas la force financière nécessaire pour réaliser de tels transferts.

L'intersaison a vu les Catalans dépenser 59 millions d'euros pour Raphinha et 50 millions d'euros pour recruter Lewandowski du Bayern Munich. Après le départ de Lewandowski à Barcelone, l'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a pesté : "C'est le seul club au monde qui peut acheter des joueurs sans argent. C'est un peu bizarre et fou". Alors comment ont-ils réussi à le faire ? Je vous présente les "leviers économiques" de Barcelone.

Quels sont les leviers économiques du Barça ?

Le terme "levier économique", dans le contexte du FC Barcelone, décrit une action financière entreprise afin d'alléger les restrictions liées à la situation d'endettement du club. Essentiellement, pour activer un "levier", le club vend partiellement des actifs afin d'obtenir des revenus.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a aidé le club à trouver des fonds pour le mercato estival en actionnant les "leviers économiques" dont disposent les Catalans. Ces leviers représentent des opportunités rentables mais risquées pour le club de lever des fonds. Dans le cas du FC Barcelone, le club lève des fonds en vendant ses droits de télévision et de licence pour plusieurs années à venir, hypothéquant en partie son futur.

Getty Images

Les dirigeants du FC Barcelone ont voté lors d'une assemblée générale en juin pour permettre la vente d'une partie des droits TV du club et d'une partie des licences et du merchandising (BLM) afin de réduire leur énorme dette et de réunir suffisamment de fonds pour construire une équipe forte pour l'avenir. Ainsi, au lieu de parler en détail de la vente des droits TV et d'autres aspects de l'activité future du club, on utilise le jargon financier euphémique des "leviers économiques".

Comment le FC Barcelone réunit-il l'argent pour les transferts ?

Les Blaugrana ont affiché des dettes de 1,35 milliard d'euros en 2021, et pour équilibrer leurs comptes, Laporta a reçu le feu vert pour vendre 49,9 % des licences et du merchandising du club (BLM). Jusqu'à présent, Laporta a levé un total de 582 millions d'euros en vendant 25 % des droits télévisés de la Liga pour les 25 prochaines années à une société d'investissement mondiale appelée Sixth Street.

Le club a d'abord vendu 10 % à la société, ce qui lui a rapporté environ 267 millions d'euros. Plus tard, la société a augmenté sa participation de 15 %, ce qui a rapporté 315 millions d'euros supplémentaires à Barcelone. Les affaires du FC Barcelone ont également affecté plusieurs joueurs, dont Frenkie de Jong, puisque beaucoup d'entre eux ont été mis sur la liste des transferts.