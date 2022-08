Quels sont les joueurs de Liga avec le plus de valeur marchande

La Liga a attiré quelques talents cet été. Robert Lewandowski, Raphinha et Antonio Rüdiger font partie des noms qui ont fait le déplacement en Espagne pendant l'intersaison. Nous nous penchons ici sur trois joueurs qui ont joué en Espagne la saison dernière et qui ont actuellement la valeur marchande la plus élevée en LaLiga.

Vinicius

La saison dernière, Vinicius Jr a montré son vrai potentiel, en étant un joueur clé pour Los Blancos lorsque les hommes de Carlo Ancelotti ont remporté la LaLiga et la Ligue des Champions.

Vinicius a été le meilleur joueur de LaLiga 2021-22 aux côtés de Karim Benzema. En 33 matchs de championnat, le joueur de 22 ans a marqué 14 buts et enregistré neuf passes décisives, tout en réalisant des prestations dévastatrices en attaque.

Parmi les joueurs des cinq premiers championnats européens la saison dernière, il s'est classé dans le 99e percentile par 90 pour les portées progressives (12,95) et les touches dans la surface de réparation offensive (8,70).

Valeur marchande : 100 millions d'euros (via Transfermarkt)

Pedri

Pedri a passé un certain temps sur la touche en raison de blessures la saison dernière, mais lorsqu'il a joué pour Barcelone, il a été sérieusement impressionnant. L'insulaire des Canaries n'a peut-être joué que 12 fois dans le championnat, mais il a été décisif pendant son temps sur le terrain, sans doute le joueur le plus performant du championnat.

Avec Pedri dans la salle des machines, les Blaugrana ont récolté une moyenne de 2,67 points par match en LaLiga. Il a joué un rôle clé dans les victoires contre les prétendants au titre, Séville et le Real Madrid. Le FC Barcelone a repris la compétition samedi, faisant match nul 0-0 à domicile contre le Rayo Vallecano. Pedri a failli donner les trois points à son équipe, mais sa frappe à l'entrée de la surface est passée juste à côté du poteau. L'international espagnol devrait avoir un impact encore plus important sur l'équipe de Xavi cette saison.

Valeur marchande : 80 millions d'euros

João Félix

Le prix de 127 millions d'euros de João Félix ne l'a pas aidé à l'Atlético Madrid, mais après des débuts difficiles dans la capitale espagnole, l'attaquant portugais est devenu l'homme clé de l'attaque de Diego Simeone.

En 24 apparitions en LaLiga la saison dernière, il a marqué huit fois et délivré quatre passes décisives. Il a parfois été injouable pour les Colchoneros, tant au niveau national qu'européen.

Valeur marchande : 70 millions d'euros