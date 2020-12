Quels sont les gardiens de but qui ont encaissé le plus de buts par Lionel Messi ?

L'attaquant du FC Barcelone et de l'Argentine est une machine à faire souffrir les gardiens adverses.

Plus de 700 buts dans sa carrière pour Lionel Messi. Et bien que beaucoup sont heureux grâce à lui et fêtent ses buts, quelqu'un a toujours dû souffrir lorsque l'un d'entre eux est inscrit. Des Clubs mais aussi des individus. Et ils ne sont pas rares. Les gardiens adverses de l'Argentin ont quasiment tous vécu un moment particulièrement mauvais, ceux qui prient à chaque fois que l'attaquant barcelonais ne croise pas leur route ou se manque ce jour-là.

En ce sens, il convient de revoir quels sont les gardiens de but qui sont allés chercher le ballon le plus souvent à l'intérieur du but à cause du natif de Rosario. Quelle est la victime préférée de La Pulga ?

Les gardiens auxquels Messi a mis le plus de buts

Le triste honneur revient au gardien actuel du Flamengo, Diego Alves. Lionel Messi a marqué 21 buts en 17 matches contre Valence, une vraie folie. Leo a été sévère avec le gardien brésilien, à qui il a marqué en moyenne 1,23 but par match. Le gardien de Valence est la cible favorite de l'Argentin avec un sacré ratio à son encontre.

Derrière Diego Alves, l'ancien portier de Athletic Club de Bilbao, Gorka Iraizoz, apparaît comme le gardien ayant encaissé le plus de buts par l'international albiceleste : 19 en 27 matches (moyenne de 0,70). Un ratio inférieur à celui du Brésilien, mais tout de même impressionnant, alors que le club basque est la deuxième cible favorite de l'Argentin derrière le , club auquel, il a marqué vingt-neuf buts durant sa carrière.

Un historique gardien comme Iker Casillas complète le podium, ce qui en dit long sur la grandeur de Messi et de ses réalisations dans la planète football. Le natif de Móstoles a pris jusqu'à 18 buts de Messi (17 avec le , 1 avec l' ) en 26 matchs (25 Classicos, 1 match amical Espagne- ). La moyenne des buts inscrits par Lionel Messi contre Iker Casillas est de 0,69 point par match.

Quatrième de la liste Andrés Fernández a concédé 17 buts avec Osasuna en seulement 9 matchs (moyenne de 1,88 par match), tandis que Diego López est cinquième avec 15 buts reçus en 22 matchs avec le maillot de l' (0, 68 en moyenne). Le gardien d'Osasuna a très certainement le ratio le moins flatteur à son encontre. Heureusement pour lui, Andrés Fernandez n'a pas croisé l'Argentin chaque saison depuis que ce dernier est au Barça, car le club d'Osasuna a alterné entre la et la seconde division espagnole.

Quels sont les gardiens de but qui ont encaissé le plus de buts de Lionel Messi ?