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imago-sport-1081151636.jpgPro Shots
Rian Rosendaal

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Quels noms seront titulaires avec le FC Twente pour le choc européen ?

Twente vs Qarabag FK
Twente
Qarabag FK
Ligue Conférence, Qualification

Le FC Twente affronte jeudi soir le FK Qarabag en barrages de la Ligue Conférence. John van den Brom mise sur les noms habituels, selon les prévisions de Voetbalzone. Cette rencontre européenne à la Grolsch Veste débutera à 20 heures et sera diffusée en direct sur ESPN 1. 

Lars Unnerstall conserve sa place dans les buts chez les Tukkers. La défense du FC Twente se compose, de droite à gauche, de Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad et Aske Adelgaard.

Ramiz Zerrouki devra assurer l’équilibre au milieu de terrain, avec l’aide de Daouda Weidmann à ses côtés. Le Français réussit un excellent début de saison, avec deux buts et deux passes décisives en quatre matches. 

Marko Pjaca, Daan Rots et Sondre Ørjasæter sont les éléments les plus offensifs du milieu de terrain de Twente. Wout Weghorst occupera jeudi soir la pointe de l’attaque à la Grolsch Veste.

Le FC Twente a fait le plein de confiance dimanche dernier avec une victoire 3-1 à domicile contre le PEC Zwolle. Qarabag s’est imposé un jour plus tard sur le même score face à Samaxi lors du premier match de la saison.

Ligue Conférence, Qualification
Twente crest
Twente
TWE
Qarabag FK crest
Qarabag FK
QRB

Composition probable du FC Twente : Unnerstall ; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard ; Zerrouki, Weidmann ; Pjaca, Rots, Ørjasæter ; Weghorst.

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