Quelques semaines après sa libération, Rai Vloet a trouvé un nouveau club. Le milieu de terrain de 31 ans a signé un contrat avec le Cape Town City FC, qui évolue en deuxième division sud-africaine.

L’ancien milieu de terrain, libéré le 20 mai après avoir purgé une peine de deux ans et demi pour homicide involontaire suite à un accident de la route mortel impliquant un garçon de quatre ans, avait consommé de l’alcool et dépassé la vitesse autorisée.

Après sa libération, il avait confié à Tubantia vouloir poursuivre sa carrière : « Que j’aie ou non une seconde chance dans le monde du football, c’était ma motivation pour rester en forme. »

Un retour aux Pays-Bas était toutefois impensable : « J’aimerais bien, mais aucun dirigeant n’ose prendre ce risque. Les personnes à qui j’ai parlé me disent : “Rai, en tant que joueur, on t’engagerait sans hésiter. Mais vu les réactions des supporters, des sponsors, du conseil de surveillance et des médias, on n’ose pas s’engager” », a-t-il expliqué.

Cape Town City lui offre donc une issue. Le club a officialisé son arrivée et annoncé qu’il porterait le numéro 10. La durée du contrat n’a pas été précisée.