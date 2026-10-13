Dans une démarche qualifiée de provocatrice et d'une rare impudence, Manchester City a utilisé ses stars pour promouvoir un projet résidentiel de luxe d'une valeur de 3 milliards de livres sterling dans la capitale émirienne, Abou Dabi, malgré l'immense tumulte suscité par le scandale de fraude financière pour lequel le club a récemment été condamné par une commission indépendante de la Premier League.

Haaland et Guardiola en première ligne

Le quotidien britannique « The Sun » a révélé que l'attaquant norvégien Erling Haaland, auteur du but de la victoire face à Liverpool sur le score de 3-0, s'est offert un palais avec vue sur le front de mer dans le nouveau projet baptisé « Manchester City Yas Residences », développé par la société Ohana. Le joueur est apparu aux côtés de plusieurs de ses coéquipiers dans une vidéo promotionnelle luxueuse consacrée au projet.

Haaland et l'entraîneur Pep Guardiola figuraient parmi les personnalités les plus en vue lors d'une cérémonie de lancement fastueuse organisée à l'Etihad Stadium, où la vidéo promotionnelle a été diffusée devant plus de 4 000 personnalités de premier plan, intermédiaires et responsables gouvernementaux, au milieu de feux d'artifice et de spectacles de danse.

Souriant à l'écran, Haaland a déclaré : « Je suis très heureux d'annoncer que je rejoins le projet Ohana Manchester City, et nous serons voisins à Abou Dabi. Je viens d'acheter une maison, et mon père aussi. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu là-bas : salut papa. À bientôt, et amusez-vous bien. »

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Son père, Alf-Inge Haaland (53 ans), est ensuite monté directement sur scène. Selon les informations rapportées, Haaland a acheté une villa de cinq chambres d'une valeur d'au moins 1,9 million de livres sterling et, en tant que propriétaire du bien, lui et son père obtiennent automatiquement un visa de résidence de dix ans aux Émirats arabes unis.

Parmi les autres stars de City apparues dans les vidéos promotionnelles figurent Phil Foden, Nico O'Reilly et Mateo Kovacic, ainsi que l'ancien attaquant Omar Marmoush. Guardiola, lui, a tenu le rôle principal en tant qu'ambassadeur officiel du projet, déclarant : « Je suis ravi d'être ici, c'est ma deuxième maison. »

Un calendrier provocateur après une condamnation historique

Cette annonce intervient à un moment extrêmement sensible pour le club mancunien, après qu'une commission indépendante mise en place par la Premier League a conclu à sa culpabilité pour avoir gonflé artificiellement ses revenus de près de 900 millions de livres sterling entre 2009 et 2018, soit un an seulement après son rachat par l'Abu Dhabi United Group, propriété du cheikh Mansour ben Zayed Al Nahyane.

La commission a employé le mot « fictif » à huit reprises, indiquant que le club avait conclu des « contrats fictifs » et « s'était appuyé sur des accords fictifs ». Bien que le club ait été informé des conclusions pour la première fois en juillet dernier, il a fait appel de la décision en affirmant détenir des « preuves irréfutables » de son innocence. Il a par ailleurs adopté une approche offensive sur le marché des transferts estival en recrutant sept joueurs clés pour un coût supérieur à 450 millions de livres sterling.

Ce calendrier a provoqué une vague de colère considérable. Le journaliste sportif John Paul O'Neill a ainsi déclaré : « Tout cela paraît d'une impudence totale et témoigne du mépris du club à l'égard de l'enquête. Ils l'ignorent complètement et disent : et alors ? Nous continuerons comme avant. L'objectif de cet investissement colossal dans City est de promouvoir les Émirats arabes unis. C'est purement commercial, purement marketing. »

Mickey Ambrose, ancien joueur de Chelsea et de Charlton, a ajouté : « Il est risible de voir Manchester City vendre des maisons de luxe à Abou Dabi après le prononcé des condamnations. Qui a dit que les tricheurs ne prospéraient pas ? Les supporters doivent être profondément déçus par tout cela. »



