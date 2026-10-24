Après le coup de sifflet final du match de samedi après-midi, Füllkrug, remplacé à la 81e minute, s’est d’abord rendu sur la pelouse, tout sourire, pour célébrer avec ses coéquipiers. Mais le sourire de l’attaquant a soudain laissé place à un regard noir, et une vive altercation verbale a éclaté avec le joueur de Mayence Nadiem Amiri. Les deux internationaux allemands se sont brièvement retrouvés front contre front, furieux. Le milieu du Werder Youri Regeer a même dû s’interposer pour les séparer.

« Amiri n’a pas été très respectueux envers mon coéquipier », a expliqué Füllkrug plus tard au micro de DAZN. « Je lui ai alors dit de se calmer. »

Amiri, qui, contrairement à Füllkrug, avait été convoqué pour les premiers matchs internationaux sous les ordres du nouveau sélectionneur de l’Allemagne Jürgen Klopp, a déclaré de son côté à Sky : « Tout va bien. Je connais Fülle grâce à la sélection allemande. Certaines choses m’ont énervé dès le début du match. Après une faute sur Danny da Costa, Füllkrug n’a pas voulu s’excuser. J’étais déjà un peu en colère. » Le milieu de Mayence a poursuivi : « C’est le football. On s’entend bien, mais il y a eu quelques insultes. Ce n’est pas grave. »

Niclas Füllkrug et Nadiem Amiri ont été convoqués ensemble une fois en sélection allemande

Amiri et Füllkrug ne se sont d’ailleurs retrouvés qu’une seule fois en sélection allemande, lorsqu’ils ont été convoqués ensemble pour les matchs de qualification à la Coupe du monde en septembre 2025. Depuis, Füllkrug, revenu au Werder, n’a plus été appelé en sélection et a notamment manqué la Coupe du monde de l’été dernier. Amiri, lui, y a participé et est entré en jeu à deux reprises. Plus récemment, il était titulaire pour les débuts de Klopp, lors du match nul 1-1 aux Pays-Bas fin septembre.

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Füllkrug, revenu à Brême à la mi-août sous la forme d’un prêt de West Ham United, marque actuellement des points en vue d’un retour en sélection nationale. À Mayence, il a donné l’avantage au Werder en transformant deux penalties (7e et 25e minutes). Il s’agissait déjà de ses septième et huitième buts de la saison en Bundesliga.

Pourquoi Niclas Füllkrug s’est-il emporté lors de son remplacement ?

Outre son tête-à-tête avec Amiri, Füllkrug s’est fait remarquer à Mayence par un autre accès de colère. Lors de son remplacement à la 81e minute, le joueur de 33 ans a longé le banc du Werder jusqu’à sa place en pestant et en gesticulant. Comme il l’a souligné après le coup de sifflet final, ce n’était toutefois pas son remplacement en lui-même qui l’avait contrarié.

« C’est parce que le remplacement a pris un peu de temps » qu’il était en colère, a expliqué Füllkrug. « J’avais déjà signalé quelques minutes plus tôt que je devais sortir. Il fallait que les onze joueurs soient à 100 % pour qu’on préserve notre avance de 3-2. » Il avait « l’impression que deux ou trois occasions de faire le changement avaient déjà été manquées, lorsque le ballon était sorti et que je n’avais pas été remplacé. Ça m’a un peu agacé. » Il a ajouté en riant que sa colère était finalement totalement infondée, puisqu’un remplacement plus tôt n’était pas possible : « Je crois que le ballon n’était même pas sorti. C’était donc mon erreur. »