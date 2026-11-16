Quelques heures après sa séparation d'avec sa femme, la vidéo supprimée de Neuer suscite des interrogations

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Une rare vidéo de Manuel Neuer, gardien du Bayern Munich, aux côtés de son fils Luca, a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Mais leur apparition publique est intervenue à un moment pour le moins frappant, ce qui multiplie les interrogations sur les circonstances de la diffusion de la séquence et sur son origine.

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Paradoxalement, Neuer, champion du monde 2014, n'est pas à l'origine de la publication de la vidéo. Il y est apparu à la demande d'un dirigeant d'un club brésilien, qui a ensuite pris la décision surprenante de la supprimer de son compte Instagram, alors même que la séquence s'était déjà largement répandue.

Tout a commencé samedi, lorsqu'Alexandre Mattos, directeur général du club brésilien de Santos, a publié une courte vidéo sur son compte Instagram personnel, suivi par environ 545 000 personnes. On y voit le gardien du Bayern Munich adresser un message de salutation à Noah, le fils du dirigeant brésilien.

Dans son message, relayé par le quotidien Bild, Neuer déclare : « Salut Noah, c'est Manuel. Ravi de faire ta connaissance. Salut ! Je t'envoie mes salutations d'Allemagne. Bonjour », dans un geste amical envers l'enfant.

Il a perdu ses nerfs dans le vestiaire, la star du Bayern après sa blessure : « Voilà ce que je crains »

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Le gardien allemand ne s'est pas contenté de saluer l'enfant : il apparaît en tenant son fils Luca, âgé de deux ans et aîné de ses deux enfants, avant de le désigner en lançant : « Un bisou de Luca aussi ». Le petit sourit alors et agite la main devant la caméra en répétant : « Salut ! »

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La vidéo a rapidement fait réagir des supporters en Allemagne, au Brésil et dans d'autres pays, et a été relayée par de nombreux comptes sur les réseaux sociaux, accompagnée de commentaires positifs saluant ce rare moment familial. Des internautes ont également relevé la ressemblance frappante entre Neuer et son jeune fils.

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La séquence a suscité un intérêt supplémentaire en raison du moment de sa diffusion, puisqu'elle est apparue quelques heures seulement après une révélation exclusive du quotidien allemand Bild, annonçant la séparation de Neuer et de son épouse Anika, âgée de 26 ans, un rebondissement inattendu dans la vie privée du gardien du Bayern Munich.

Dans d'autres articles, le journal avait détaillé les circonstances de cette séparation, indiquant que le gardien allemand avait déjà quitté le domicile, peu de temps après la naissance de son deuxième fils. Selon certaines informations, le sujet aurait par ailleurs été évoqué dans le vestiaire du Bayern Munich.

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Mais le principal rebondissement de cette affaire est survenu lorsque Mattos a décidé de retirer la vidéo de son compte Instagram, alors qu'elle s'était déjà propagée au-delà de sa page et avait atteint un public de différents pays. Selon Bild, le dirigeant brésilien a pris cette décision seul, après avoir reconsidéré la nature des contenus qu'il souhaite publier sur son compte personnel, choisissant de le réserver aux sujets professionnels et pratiques, sans aborder d'autres types de contenus. C'est ce qui l'a conduit à supprimer le message de Neuer, sans pour autant parvenir à en stopper la diffusion, la vidéo ayant déjà circulé.

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