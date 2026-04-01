Quelques heures après le match contre l'Égypte... Un nouvel incident raciste en Espagne

Environ un jour après les événements du match entre l'Espagne et l'Égypte, qui avaient suscité une vive polémique, l'Espagne a connu un nouvel incident raciste ce mercredi.

Le match s'est soldé par un score nul et vierge, mais les supporters présents dans le stade ont sifflé pendant l'hymne national de l'équipe égyptienne, puis ont lancé des slogans insultants à l'encontre de l'islam.

Le gouvernement espagnol, ainsi que la Fédération espagnole de football et de nombreuses personnalités espagnoles, notamment Luis de La Fuente, l'entraîneur de La Roja, et la star de l'équipe, Lamine Yamal, ont condamné ce qui s'est passé dans le stade.

Aujourd'hui, un nouvel incident s'est produit lors du match opposant le Sporting de Gijón au Racing, en deuxième division espagnole.

Le journal « Marca » a rapporté : « Borja Jiménez, l'entraîneur du Sporting de Gijón, a appelé l'arbitre à la 36e minute pour lui signaler qu'il était victime d'insultes provenant des tribunes du stade El Sardinero... Le jeu a repris une minute plus tard. »

L'arbitre Daniel Balencia a informé le délégué du match, et une annonce a été diffusée par haut-parleurs. Bien que l'annonce ait clairement indiqué que l'interruption du match était due à des insultes racistes, l'arbitre n'a pas croisé les bras, comme le veut le protocole, mais s'est contenté de s'entretenir avec l'entraîneur et le délégué de Racing.

Le Racing a rapidement identifié les deux personnes dans les tribunes, qui étaient supposées être celles qui insultaient Borja Jiménez, et, accompagné par des agents de sécurité, leur a demandé de quitter leurs places et de sortir du stade.

Burja Jiménez s'est exprimé à ce sujet après le match : « Je pense que c'est une question de sensibilisation ; il semble que tout le monde se soit habitué aux insultes dans le football, et c'est inacceptable. »

Il a ajouté : « Cela ne concerne pas uniquement les supporters du Racing ; nos supporters le font aussi – ils ont insulté Pacheta – et maintenant tout le monde. Nous savons qu’on ne peut pas généraliser à tous les supporters, mais il est regrettable que certains viennent au stade pour insulter plutôt que pour profiter du football. Je ne pense pas que nous devrions normaliser ce comportement. »

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